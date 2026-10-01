Hallan a adolescente autista reportada como extraviada en Mexicali

La adolescente, de 14 años, quien tiene condición de espectro autista, fue encontrada en una plaza tras un operativo coordinado entre la Policía Municipal y la Comisión Estatal de Búsqueda.

MEXICALI, Baja California.— Una adolescente de 14 años con condición de espectro autista, que había sido reportada como extraviada durante la mañana de este jueves, fue localizada horas después en una plaza del sur de Mexicali durante un operativo coordinado de búsqueda.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), familiares se percataron por la mañana de que la menor había salido de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Hacienda del Bosque, por lo que solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Ante el reporte, la Unidad de Búsqueda de la Policía Municipal, la Unidad para la Atención de Personas en Estado de Vulnerabilidad (UNAPEV) y elementos del área operativa de patrullas desplegaron un operativo para localizarla.

A las labores se sumó personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, que realizó recorridos en distintas zonas del sur y el centro de la ciudad.

Durante el operativo, agentes municipales que circulaban a bordo de la unidad 831 localizaron a la adolescente en una plaza ubicada sobre bulevar Anáhuac y calzada Gómez Morín.

La menor fue puesta bajo protección y resguardo de los agentes y posteriormente trasladada al área de Trabajo Social de la DSPM, donde se realizaron los trámites correspondientes para concretar su entrega a sus familiares.

La corporación destacó la coordinación entre las distintas unidades que participaron en el operativo, lo que permitió ubicar a la adolescente el mismo día en que fue reportada como extraviada.