UABC Tijuana recibirá residuos electrónicos, llantas y papel; buscan superar las 20 toneladas de acopio

Fundación Hélice busca superar las 20 toneladas recolectadas en jornadas de acopio anteriores en Tijuana. Foto: Emmanuel Castañeda

La jornada de Fundación Hélice se realiza este viernes y sábado en el estacionamiento O de la UABC, en Otay; también recibirán libros, pilas y electrodomésticos.

Tijuana BC.- Si tienes aparatos electrónicos descompuestos, llantas, pilas o papel acumulado en casa, este viernes y sábado podrás llevarlos a una jornada de acopio en la UABC Campus Tijuana, donde Fundación Hélice busca superar las 20 toneladas de residuos recolectadas en campañas anteriores.

La actividad se realiza en el estacionamiento O, sobre la FEYRI, en la unidad universitaria de Otay, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. El objetivo es evitar que estos materiales terminen en rellenos sanitarios, tiraderos clandestinos o sean quemados.

Fundación Hélice busca superar las 20 toneladas recolectadas en jornadas de acopio anteriores en Tijuana. Foto: Emmanuel Castañeda

Gregory López García, directora de Fundación Hélice, explicó que la organización lleva más de cuatro años realizando este tipo de jornadas en Tijuana y que, en acopios anteriores, han logrado reunir más de 20 toneladas.

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¿Qué residuos puedes llevar al acopio de la UABC?

Durante la jornada recibirán residuos electrónicos como impresoras, equipos de fax, escáneres, cámaras, consolas de videojuegos, sistemas de audio, alarmas y electrodomésticos.

También se aceptarán monitores, pantallas de televisión, papel, libros, archivo muerto, pilas y llantas. Las pantallas de televisión tendrán una cuota de recuperación de 350 pesos debido a que requieren un manejo especial.

Es el momento para sacar de sus casas ahora sí que todo lo que ya no sirve, lo que ocupa espacio, nos estorba”

¿Qué harán con los residuos recolectados?

La directora de Fundación Hélice explicó que el papel se envía directamente a una recicladora, donde pasa por un proceso para convertirse nuevamente en pulpa y posteriormente utilizarse en la elaboración de papel.

Fundación Hélice busca superar las 20 toneladas recolectadas en jornadas de acopio anteriores en Tijuana. Foto: Emmanuel Castañeda

Agregó que existe trazabilidad de los residuos y que las empresas e instituciones participantes pueden solicitar un manifiesto y una constancia de reciclaje.

En el caso de los libros que se encuentren en buen estado, estos serán destinados a bibliotecas y penitenciarías para darles una segunda oportunidad.

Fundación Hélice busca reunir hasta 50 toneladas este año

Además de superar las 20 toneladas recolectadas en jornadas anteriores, Fundación Hélice espera alcanzar entre 40 y 50 toneladas de residuos recuperados durante este año en Tijuana.

La campaña busca reducir la cantidad de materiales que llegan a los sitios de disposición final y promover el aprovechamiento de residuos que todavía pueden tener una utilidad.