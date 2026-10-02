Su hijo desapareció hace más de dos años y ahora aparece como alumno de una escuela en Tijuana: “No sabemos nada de él”

Paola Hernández pidió a las autoridades activar los protocolos de búsqueda para localizar a su hijo Víctor Emiliano. Foto: Cortesía

Paola Hernández asegura que no ve a Víctor Emiliano desde junio de 2024 y cuestiona que aparezca registrado con calificaciones de tercero y cuarto grado en una escuela a la que, afirma, nunca asistió.

Tijuana BC.- Paola Hernández lleva más de dos años sin ver a su hijo Víctor Emiliano Hernández Hernández, según su propio testimonio. La última vez que estuvo personalmente con él fue el 14 de junio de 2024 y desde entonces desconoce su paradero.

Pero hay algo que, asegura, volvió todavía más desconcertante su búsqueda: Víctor Emiliano aparece registrado como alumno de una escuela de Tijuana, incluso con calificaciones correspondientes a tercero y cuarto grado, aunque ella sostiene que nunca asistió a ese plantel.

“No sabemos nada de él”, expresó Paola durante una conferencia, en la que pidió a las autoridades activar los protocolos de búsqueda y la Alerta Amber.

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La última llamada con su hijo ocurrió en 2025

Paola explicó que, aunque dejó de ver personalmente a Víctor en junio de 2024, todavía tuvo comunicación telefónica con él durante un tiempo.

Según su testimonio, la última llamada ocurrió el 7 de septiembre de 2025. También señaló que durante ese periodo el padre del menor, Víctor Luis, presuntamente le solicitaba dinero a cambio de mantener la comunicación con el niño.

Después de que dejó de entregarle recursos, afirmó, perdió el contacto con ambos.

Mi hijo ya no está sustraído, ya no está retenido, mi hijo está desaparecido. No sabemos nada de él”

¿Cómo aparece registrado el niño en una escuela?

Uno de los puntos que la madre pidió investigar es el registro escolar de Víctor Emiliano.

De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, el menor aparece como alumno de una escuela ubicada en la colonia México Lindo, donde incluso figuran calificaciones correspondientes a tercero y cuarto grado.

Paola aseguró que su hijo nunca ha asistido a ese plantel, por lo que pidió investigar al director de la institución y determinar si existe alguna responsabilidad. Estas acusaciones no han sido acreditadas públicamente.

Piden resguardar el expediente escolar

Durante la conferencia, Estefanía Plasencia, cofundadora de CESODI, cuestionó la actuación de autoridades educativas y de procuración de justicia y pidió que el expediente escolar del menor sea resguardado.

Explicó que el caso comenzó como una denuncia relacionada con violencia vicaria y sustracción de menor, pero consideró que la falta de información sobre el paradero de Víctor Emiliano requiere ampliar las investigaciones.

La madre pidió a cualquier persona que tenga información sobre el menor que la proporcione a las autoridades para contribuir a determinar dónde se encuentra.