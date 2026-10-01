Se busca a María Inés Toro Salazar de 16 años

María Inés Toro Salazar fue vista por última vez el 29 de septiembre en la colonia Los Santos, en Tijuana. Foto: Cortesía

María Inés Toro Salazar fue vista por última vez el 29 de septiembre en la colonia Los Santos, en Tijuana.

Tijuana, BC.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a María Inés Toro Salazar, de 16 años, quien se encuentra desaparecida.

De acuerdo con el reporte de búsqueda, la adolescente fue vista por última vez el 29 de septiembre de 2026, sobre la avenida Ermita Norte, en la colonia Los Santos, en Tijuana, Baja California.

María Inés mide 1.58 metros, pesa 48 kilos y es de complexión delgada y tez morena clara. Tiene cabello ondulado negro, cejas arqueadas y delgadas, ojos rasgados café oscuro, nariz gruesa, boca pequeña y labios delgados.

María Inés Toro Salazar fue vista por última vez el 29 de septiembre en la colonia Los Santos, en Tijuana. Foto: Cortesía

Seña particular

Usa lentes.

La FGE solicita a quien tenga información que pueda ayudar a determinar el paradero de María Inés Toro Salazar que se comunique al (664) 683-9643 en Tijuana, o reporte al 911 y 089.