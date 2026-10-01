Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Policiaca / Policiaca Tijuana

Se busca a María Inés Toro Salazar de 16 años

María Inés Toro Salazar fue vista por última vez el 29 de septiembre en la colonia Los Santos, en Tijuana.

Se busca a María Inés Toro Salazar de 16 años

María Inés Toro Salazar fue vista por última vez el 29 de septiembre en la colonia Los Santos, en Tijuana. Foto: Cortesía

Por Redacción GH  

Agregar EL IMPARCIAL en

Tijuana, BC.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a María Inés Toro Salazar, de 16 años, quien se encuentra desaparecida.

De acuerdo con el reporte de búsqueda, la adolescente fue vista por última vez el 29 de septiembre de 2026, sobre la avenida Ermita Norte, en la colonia Los Santos, en Tijuana, Baja California.

María Inés mide 1.58 metros, pesa 48 kilos y es de complexión delgada y tez morena clara. Tiene cabello ondulado negro, cejas arqueadas y delgadas, ojos rasgados café oscuro, nariz gruesa, boca pequeña y labios delgados.

María Inés Toro Salazar fue vista por última vez el 29 de septiembre en la colonia Los Santos, en Tijuana. Foto: Cortesía

María Inés Toro Salazar fue vista por última vez el 29 de septiembre en la colonia Los Santos, en Tijuana. Foto: Cortesía

Seña particular

  • Usa lentes.

La FGE solicita a quien tenga información que pueda ayudar a determinar el paradero de María Inés Toro Salazar que se comunique al (664) 683-9643 en Tijuana, o reporte al 911 y 089.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados