Ruido excesivo genera 188 reportes diarios en Baja California; Tijuana suma 168 denuncias

El uso de bocinas a volumen elevado en viviendas y comercios genera denuncias por contaminación auditiva en Tijuana. Foto: Cortesía

Las quejas por contaminación auditiva se relacionan con fiestas, comercios y actividades industriales. En Tijuana, Otay, Zona Centro y Presa Abelardo L. Rodríguez concentran más reportes.

Tijuana BC.- El ruido excesivo genera alrededor de 188 reportes diarios al 911 en Baja California, principalmente por el uso de bocinas a volumen elevado en viviendas y establecimientos comerciales, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante el primer semestre del año se atendieron 34 mil 152 llamadas relacionadas con esta problemática en la entidad, que ocupó el tercer lugar nacional por número de reportes, detrás de Nuevo León, con 78 mil, y Sonora, con 41 mil.

Pese al volumen de quejas, las sanciones son limitadas, ya que en algunos casos los responsables bajan el volumen de sus dispositivos cuando las autoridades acuden a verificar el reporte.

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¿Dónde hay más denuncias por ruido en Tijuana?

En Tijuana, la Secretaría de Protección al Ambiente del Ayuntamiento atendió 168 denuncias por contaminación auditiva entre enero de 2025 y septiembre de 2026, informó su titular, Rosario Adilene Rivera Ramírez.

Los reportes se concentran principalmente en zonas residenciales y comerciales. En las viviendas, las quejas suelen relacionarse con música a volumen elevado durante el día o fiestas que se prolongan hasta la madrugada.

En los establecimientos comerciales, las denuncias corresponden al uso de bocinas y micrófonos para atraer clientes. También se reciben reportes por el ruido que generan talleres mecánicos y herrerías durante sus actividades.

Entre las delegaciones con más reportes se encuentra Otay, con 30 denuncias, seguida de Zona Centro, con 28, y Presa Abelardo L. Rodríguez, con 21. Sánchez Taboada registró 17 quejas durante el periodo.

Por su parte, Playas de Tijuana y San Antonio de los Buenos contabilizaron 16 denuncias cada una; La Mesa y Cerro Colorado, 15 cada una, mientras que Presa Este acumuló 10.

Rivera Ramírez explicó que en Otay coinciden actividades industriales, tránsito de camiones, comercios y un sector estudiantil, por lo que existen distintas fuentes que pueden generar contaminación auditiva.

¿Cómo denunciar el ruido excesivo en Tijuana?

Los ciudadanos pueden presentar denuncias mediante el Botón Verde, disponible en el portal del Ayuntamiento de Tijuana, o entregar escritos directamente ante las oficinas correspondientes.

Una vez que el reporte ingresa al sistema, pasa por un filtro para identificar los hechos señalados y posteriormente se turna al personal de inspección, que acude al lugar denunciado.

Durante la visita, los inspectores verifican la actividad y utilizan sonómetros para medir los decibeles cuando se trata de ruido, con el propósito de determinar si existe alguna infracción.

¿Por qué no siempre se aplican sanciones?

Uno de los principales obstáculos para atender las denuncias es que la fuente de ruido puede dejar de funcionar antes de que lleguen los inspectores.

Rivera Ramírez explicó que, en ocasiones, los responsables apagan las bocinas o reducen el volumen al recibir una queja, por lo que el personal no logra acreditar la contaminación auditiva durante la inspección.