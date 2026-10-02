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INE BC busca superar el 50% de participación ciudadana en próxima elección

El consejero presidente del INE en Baja California, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, señaló que actualmente el referente de participación es cercano al 48%.

INE BC busca superar el 50% de participación ciudadana en próxima elección

Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, consejero presidente del Consejo Local del INE en Baja California. Foto: Michelle Castillo

Por Michelle Castillo  

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Tijuana BC.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California espera que la participación ciudadana en la próxima elección supere el 50%, informó Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, consejero presidente del Consejo Local del organismo en la entidad.

El funcionario explicó que los procesos electorales para elegir la gubernatura y la Presidencia de la República suelen registrar una mayor participación en Baja California, mientras que las elecciones municipales también generan interés entre la ciudadanía.

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Aispuro Cárdenas indicó que actualmente el referente de participación ciudadana en la entidad se encuentra cerca del 48%. Ante este panorama, el INE buscará superar el 50% en la próxima jornada electoral.

Para alcanzar esa meta, señaló que será importante la colaboración de distintos sectores, entre ellos medios de comunicación, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y universidades.

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