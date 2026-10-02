Homicidios en Tijuana bajan 31% en septiembre; registran 71 casos

La SSPCM informó que en septiembre fueron aseguradas 60 armas de fuego en Tijuana. Foto: Cortesía

Tijuana contabilizó 71 homicidios durante septiembre de 2026, 33 menos que los registrados en el mismo mes de 2025, de acuerdo con información preliminar de la Secretaría de Seguridad Municipal.

Tijuana BC.- Tijuana registró 71 homicidios durante septiembre de 2026, una disminución de 33 casos respecto al mismo mes del año pasado, cuando se contabilizaron 104, de acuerdo con información preliminar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

La cifra representa una reducción de aproximadamente 31.7% en la incidencia de homicidios entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026.

De acuerdo con la dependencia municipal, durante septiembre también fueron aseguradas 60 armas de fuego y se realizaron detenciones de personas señaladas como probables responsables de delitos relacionados con homicidio y portación de arma de fuego.

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¿Cuántos homicidios se registraron en Tijuana en septiembre?

La SSPCM atribuyó la reducción a las acciones de prevención, vigilancia y reacción implementadas durante el mes en distintos puntos de la ciudad.

La dependencia señaló que estas labores incluyen el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía Municipal, así como acciones de intervención preventiva y capacitación de los agentes.

También destacó la coordinación entre autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno para realizar labores de búsqueda, localización y detención de personas señaladas como probables responsables de distintos delitos.

Los datos correspondientes a septiembre son preliminares, por lo que las cifras pueden estar sujetas a actualización conforme avance la integración de la información oficial.