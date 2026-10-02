Reactivan 220 Comités de Seguridad Ciudadana en Tijuana; reportan alcance de 734 mil personas

El Ayuntamiento de Tijuana reportó la reactivación de 220 Comités de Seguridad Ciudadana durante el segundo año de gobierno municipal. Foto: Cortesía

El Ayuntamiento informó que también realizó 239 capacitaciones preventivas y 2 mil 763 reuniones de seguimiento con vecinos durante el segundo año de gobierno municipal.

Tijuana BC.- El Ayuntamiento de Tijuana informó que durante el segundo año de gobierno municipal fueron reactivados 220 Comités de Seguridad Ciudadana, con un alcance reportado de 734 mil 677 personas.

A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), también se realizaron 239 capacitaciones preventivas dirigidas a integrantes de los comités, con la participación de 10 mil 605 personas.

De acuerdo con la administración municipal, las capacitaciones incluyeron herramientas para identificar y reaccionar ante situaciones de riesgo, además de promover la cultura de la denuncia.

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¿Cuántas reuniones de seguridad realizaron en Tijuana?

Elementos de la Policía Municipal participaron en 2 mil 763 reuniones de seguimiento con 14 mil 904 vecinos e integrantes de los Comités de Seguridad Ciudadana.

Las reuniones formaron parte de las acciones reportadas por el Ayuntamiento para mantener comunicación con los comités y dar seguimiento a temas relacionados con la seguridad en las colonias.

¿Cuántas patrullas tiene la Policía Municipal de Tijuana?

La administración municipal también informó sobre la entrega de 120 nuevas patrullas a la Policía Municipal.

Con estas unidades, el número de patrullas disponibles llegó a 431, de acuerdo con los datos proporcionados por el Ayuntamiento.

Además, se reportó la adquisición de 450 cámaras corporales para elementos de la Policía Municipal, destinadas a documentar las intervenciones realizadas durante sus labores.