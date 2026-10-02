Capacitan a más de 300 mujeres vulnerables en estilismo y emprendimiento en Tijuana

Damas de Hierro ofrece cursos de estilismo y emprendimiento a mujeres en centros de rehabilitación y casas hogar. Foto: Generada con IA

La Fundación Damas de Hierro ofrece becas y cursos de belleza y oficios artesanales en centros de rehabilitación y casas hogar, con programas que pueden durar hasta seis meses.

Tijuana BC.- Aprender a poner uñas, maquillarse o elaborar velas artesanales puede convertirse en una herramienta para comenzar un negocio. Con ese objetivo, la Fundación Damas de Hierro capacita a mujeres en situación vulnerable en Tijuana, principalmente en centros de rehabilitación y casas hogar.

Desde 2024, la organización ha apoyado a más de 300 mujeres mediante becas de estudio y capacitaciones relacionadas con la belleza y los emprendimientos artesanales, explicó su presidenta, Prisma Arrechea Gilvert.

Damas de Hierro es una academia de asociación donde damos capacitaciones de estilismo y de emprendimientos a mujeres vulnerables desde dentro de los centros de rehabilitación para mujeres, casas hogar, entre otras dependencias”

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¿Qué cursos ofrece Damas de Hierro a mujeres?

Actualmente, la fundación trabaja en dos centros de rehabilitación para mujeres, donde ofrece capacitaciones a adolescentes y adultas en distintas áreas emocionales y de emprendimiento.

Los programas más extensos tienen una duración de seis meses e incluyen más de 16 cursos, talleres y actividades para que las participantes aprendan oficios que puedan desarrollar al concluir su proceso de rehabilitación.

Entre las capacitaciones se encuentran la aplicación de uñas, maquillaje y elaboración de velas artesanales, además de otras actividades que pueden servir como punto de partida para generar ingresos.

En esos seis meses nosotros mandamos más de 16 cursos, entre ellos son talleres y los familiares dicen ‘sabes qué, yo quiero que a mi hija le enseñes a poner uñas, maquillaje, algún oficio, velas artesanales’”,

¿Cómo surgió la fundación?

La presidenta relató que el proyecto comenzó después de identificar situaciones de adicciones y vulnerabilidad entre familiares de alumnas de una academia de belleza.

A partir de esa experiencia, decidieron llevar las capacitaciones directamente a centros de rehabilitación para acercar oportunidades de aprendizaje a mujeres que buscaban adquirir nuevas herramientas.

Arrechea Gilvert agregó que, para desarrollar estas actividades, el equipo también tuvo que capacitarse en temas psicológicos y colaborar con personas preparadas para atender casos relacionados con mujeres que enfrentan adicciones.

Damas de Hierro amplía su apoyo a mujeres con cáncer

Además de los programas de estilismo y emprendimiento, la organización amplió recientemente sus actividades para apoyar a mujeres con cáncer, luego de que una de sus colaboradoras fuera diagnosticada con la enfermedad.

La fundación también cuenta con embajadoras en Querétaro, Toluca y Ciudad de México, donde busca replicar las capacitaciones que desarrolla en Tijuana.