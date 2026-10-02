Cambios de directivos en organismos de agua afectan continuidad de proyectos

Becerra Lizardi explicó que el organismo operador ha tenido aproximadamente 13 directores generales durante los últimos 13 años. Foto: cortesía

Especialista señala que los cambios frecuentes de directivos en la Cespt dificultan la continuidad de los proyectos de agua en Tijuana.

Tijuana, B.C.- Los cambios frecuentes de directivos en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) dificultan la continuidad de los proyectos hidráulicos, señaló el coordinador de Proyectos Estratégicos de la CMIC Tijuana.

Manuel Becerra Lizardi explicó que la rotación de titulares afecta el seguimiento de obras, programas y mantenimiento de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Tijuana.

Estimó que el organismo operador ha tenido aproximadamente 13 directores generales durante los últimos 13 años.

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Piden fortalecer la gobernanza de organismos operadores

Estos cambios, dijo, dificultan mantener una visión de largo plazo para los proyectos y dar seguimiento a las necesidades de infraestructura, de tal forma que se debe fortalecer la gobernanza de los organismos operadores.

Imagínate, cualquier empresa pública o privada que le cambien el director cada año y más en una institución de servicios tan importante”

Becerra Lizardi mencionó que una mayor participación de sectores académico, industrial, empresarial y de la construcción permitiría establecer mecanismos para mantener continuidad en los proyectos, independientemente de los cambios administrativos.

Señalan retrasos en proyectos hidráulicos

Refirió que otros proyectos hidráulicos han enfrentado retrasos, entre ellos la desaladora de San Quintín, contratada desde hace una década sin iniciar operaciones.

Sobre la desaladora de Rosarito, planteó que el proyecto avance conforme a lo anunciado y no vuelva a quedar detenido, pues permitirá reducir la dependencia de Baja California del Río Colorado.

Consideró que podrían registrarse mayores recortes en el suministro de agua del Río Colorado para México el próximo año debido a las condiciones de sequía, de modo que será necesario contar con fuentes adicionales de abastecimiento.