Detienen en Rosarito a hombre señalado por homicidio y crimen organizado. Cortesía

Luis Adán “N”, alias “El 500”, fue detenido en Villas Costa Rica con un arma de fuego y dosis de metanfetamina, informó la FESC.

Rosarito, B.C.- Un hombre identificado como Luis Adán “N”, alias “El 500”, fue detenido durante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad en la colonia Villas Costa Rica, en Playas de Rosarito.

De acuerdo con la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), el hombre, de 32 años y originario de Veracruz, fue localizado durante las primeras horas de este sábado a bordo de un vehículo Chevrolet Onix.

Durante la intervención, los agentes localizaron en el automóvil un arma de fuego, varias dosis de metanfetamina y dos gorras con alusiones a un grupo delictivo.

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Lo investigan por su presunta relación con homicidios

El operativo fue desarrollado por personal de inteligencia de la FESC, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal.

Detienen en Rosarito a hombre señalado por homicidio y crimen organizado. Cortesía

Según la información proporcionada por la autoridad, la ubicación del sospechoso se logró a partir de una denuncia ciudadana.

La FESC señaló que Luis Adán “N” cuenta con registros relacionados con homicidio, asociación delictiva y delitos cometidos contra funcionarios públicos.

Lo relacionan con asesinato de agente en Tijuana

La autoridad también informó que el detenido es investigado por su presunta relación con el homicidio de un elemento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ocurrido en 2023 en la colonia Pórticos de Santa Fe, en Tijuana.

De acuerdo con la información oficial, el agente habría sido asesinado con un arma de fuego.

El detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que deberá determinar su situación jurídica y las posibles responsabilidades que se le atribuyan por los hechos investigados.