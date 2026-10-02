Detienen a presunto responsable del homicidio de paramédico en Tijuana

Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Vida, Zona Tijuana, la FGE informó que el detenido estaría relacionado con el homicidio del paramédico Jesús Ernesto “N”, de 23 años de edad.

La FGE cumplimentó una orden de aprehensión contra Roberto Alejandro “N”, señalado como probable responsable del homicidio calificado del paramédico Jesús Ernesto “N”.

Tijuana, B.C.- La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión contra Roberto Alejandro “N”, señalado como probable responsable del homicidio calificado con ventaja del paramédico Jesús Ernesto “N”, de 23 años de edad.

A través de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Vida, Zona Tijuana, la FGE informó que el detenido estaría relacionado con los hechos ocurridos durante la madrugada del 27 de septiembre.

De acuerdo con la investigación, alrededor de la 01:20 horas de ese día, Jesús Ernesto “N” se encontraba a un costado de su vehículo tipo pick-up F-150, color gris, en un domicilio ubicado sobre la calle Valle Verde y Luis Echeverría, en la colonia Ejido Lázaro Cárdenas.

Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Vida, Zona Tijuana, la FGE informó que el detenido estaría relacionado con el homicidio del paramédico Jesús Ernesto “N”, de 23 años de edad.

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Señalan a dos hombres en el ataque

Según la Fiscalía, Roberto Alejandro “N” y otra persona descendieron de una camioneta CR-V, color gris, portando armas de fuego, y comenzaron una discusión con el paramédico.

La dependencia señaló que la otra persona realizó detonaciones contra Jesús Ernesto “N” y posteriormente indicó a Roberto Alejandro “N” que también disparara.

De acuerdo con la investigación, el ahora detenido habría realizado diversas detonaciones, ocasionando lesiones a la víctima que posteriormente le provocaron la muerte.

Habría escapado en vehículo de la víctima

Tras los hechos, ambos sujetos huyeron del lugar. Roberto Alejandro “N” habría escapado a bordo del vehículo de la víctima, mientras que la otra persona se retiró en la camioneta en la que habían llegado.