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Detienen a presunto responsable del homicidio de paramédico en Tijuana

La FGE cumplimentó una orden de aprehensión contra Roberto Alejandro “N”, señalado como probable responsable del homicidio calificado del paramédico Jesús Ernesto “N”.

Detienen a presunto responsable del homicidio de paramédico en Tijuana

Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Vida, Zona Tijuana, la FGE informó que el detenido estaría relacionado con el homicidio del paramédico Jesús Ernesto “N”, de 23 años de edad.

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Tijuana, B.C.- La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión contra Roberto Alejandro “N”, señalado como probable responsable del homicidio calificado con ventaja del paramédico Jesús Ernesto “N”, de 23 años de edad.

A través de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Vida, Zona Tijuana, la FGE informó que el detenido estaría relacionado con los hechos ocurridos durante la madrugada del 27 de septiembre.

De acuerdo con la investigación, alrededor de la 01:20 horas de ese día, Jesús Ernesto “N” se encontraba a un costado de su vehículo tipo pick-up F-150, color gris, en un domicilio ubicado sobre la calle Valle Verde y Luis Echeverría, en la colonia Ejido Lázaro Cárdenas.

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Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Vida, Zona Tijuana, la FGE informó que el detenido estaría relacionado con el homicidio del paramédico Jesús Ernesto “N”, de 23 años de edad.

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Señalan a dos hombres en el ataque

Según la Fiscalía, Roberto Alejandro “N” y otra persona descendieron de una camioneta CR-V, color gris, portando armas de fuego, y comenzaron una discusión con el paramédico.

La dependencia señaló que la otra persona realizó detonaciones contra Jesús Ernesto “N” y posteriormente indicó a Roberto Alejandro “N” que también disparara.

De acuerdo con la investigación, el ahora detenido habría realizado diversas detonaciones, ocasionando lesiones a la víctima que posteriormente le provocaron la muerte.

Habría escapado en vehículo de la víctima

Tras los hechos, ambos sujetos huyeron del lugar. Roberto Alejandro “N” habría escapado a bordo del vehículo de la víctima, mientras que la otra persona se retiró en la camioneta en la que habían llegado.

Como resultado de las investigaciones de campo y gabinete realizadas por agentes estatales de investigación, se estableció la probable participación de Roberto Alejandro “N” en los hechos, por lo que el 1 de octubre de 2026 se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra, quedando a disposición de la autoridad judicial correspondiente para que se determine su situación jurídica conforme a derecho”

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