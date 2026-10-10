Tráileres derrapan en distintos puntos de Tijuana; piden extremar precauciones al manejar

Los percances ocurrieron en una jornada en la que se prevén lluvias y fuertes vientos en Baja California por las condiciones meteorológicas asociadas a la tormenta tropical Rachel. Foto: Cortesía / Border Zoom

Un tráiler derrapó en el bulevar 2000 y un camión de volteo volcó en Rosas Magallón; autoridades prevén más lluvias y fuertes vientos.

Tijuana, B.C.- Dos accidentes viales registrados este sábado 10 de octubre en Tijuana involucraron vehículos de carga: un tráiler quedó atravesado en el bulevar 2000 y un camión de volteo volcó sobre el bulevar Rosas Magallón.

En el primer incidente, la unidad chocó contra un señalamiento vial a la altura de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, mientras que en el segundo, el camión impactó contra dos camionetas tipo pick up en la colonia Obrera.

Los percances ocurrieron en una jornada en la que se prevén lluvias y fuertes vientos en Baja California por las condiciones meteorológicas asociadas a la tormenta tropical Rachel durante el fin de semana. Ante el pronóstico, las autoridades recomiendan extremar precauciones al conducir.

Los percances ocurrieron en una jornada en la que se prevén lluvias y fuertes vientos en Baja California por las condiciones meteorológicas asociadas a la tormenta tropical Rachel. Foto: Cortesía / Border Zoom

Te puede interesar: Protección civil informa que Rachel provocará lluvias y vientos de hasta 110 km/h en BC

Tráiler derrapa y bloquea el bulevar 2000

Un tráiler derrapó y chocó contra un señalamiento vial durante la mañana del sábado, por lo que quedó atravesado sobre el bulevar 2000, a la altura de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en dirección a El Refugio.

Debido a que la unidad bloqueó parte de la vialidad, los automovilistas fueron desviados hacia los carriles laterales. Elementos de la Policía Municipal, sección Peritos, acudieron al lugar para atender el percance.

Los percances ocurrieron en una jornada en la que se prevén lluvias y fuertes vientos en Baja California por las condiciones meteorológicas asociadas a la tormenta tropical Rachel. Foto: Cortesía / Border Zoom

Hasta el momento de la información inicial, no se reportaron personas lesionadas. Se recomendó a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y considerar rutas alternas mientras continuaban las labores en la zona.

Los percances ocurrieron en una jornada en la que se prevén lluvias y fuertes vientos en Baja California por las condiciones meteorológicas asociadas a la tormenta tropical Rachel. Foto: Cortesía / Border Zoom

Camión de volteo vuelca en el bulevar Rosas Magallón

Otro accidente ocurrió en el bulevar Rosas Magallón, a la altura de la colonia Obrera, en dirección de la zona de 5 y 10 hacia la avenida Internacional, donde un camión de volteo volcó e impactó contra dos vehículos.

De acuerdo con información preliminar, el conductor habría perdido el control de la unidad, que terminó volcada tras chocar contra el cerco de un establecimiento dedicado a la venta de automóviles.

Los percances ocurrieron en una jornada en la que se prevén lluvias y fuertes vientos en Baja California por las condiciones meteorológicas asociadas a la tormenta tropical Rachel. Foto: Cortesía / Border Zoom

Durante el percance, el camión golpeó dos camionetas tipo pick up, una de ellas propiedad de un comerciante que vende carnitas en la zona. El vendedor señaló que había personas consumiendo alimentos en su puesto cuando ocurrió el accidente, aunque no se reportaron lesiones graves entre los presentes.

Personal de emergencias acudió para brindar atención al conductor del camión, quien no presentó heridas de gravedad.

Los percances ocurrieron en una jornada en la que se prevén lluvias y fuertes vientos en Baja California por las condiciones meteorológicas asociadas a la tormenta tropical Rachel. Foto: Cortesía / Border Zoom

Prevén lluvias y vientos fuertes por Rachel

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advirtió sobre la posibilidad de lluvias y vientos en Baja California del 10 al 12 de octubre, debido a la evolución y trayectoria de la tormenta tropical Rachel.

De acuerdo con el pronóstico estatal, durante este sábado podrían registrarse lluvias fuertes en Ensenada y chubascos en Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y San Quintín, además de precipitaciones aisladas en Mexicali y San Felipe.

Los percances ocurrieron en una jornada en la que se prevén lluvias y fuertes vientos en Baja California por las condiciones meteorológicas asociadas a la tormenta tropical Rachel. Foto: Cortesía

Para el domingo 11 de octubre se prevé una mayor intensidad, con posibles lluvias fuertes en zonas de Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Mexicali, Ensenada y San Quintín, además de chubascos en San Felipe. La CEPC también alertó sobre vientos de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con posibles rachas de entre 80 y 140 kilómetros por hora. Para el lunes 12 se pronostican chubascos en municipios de la zona costa y lluvias aisladas en Mexicali y San Felipe.

El Centro Nacional de Huracanes informó la mañana de este sábado que Rachel mantenía vientos máximos sostenidos de aproximadamente 95 kilómetros por hora y avanzaba hacia el noreste. El organismo también advirtió que las condiciones de tormenta tropical podrían comenzar en la costa occidental de la península de Baja California durante la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional mencionó que los efectos más intensos se esperan durante la tarde y noche de este sábado en San Quintín y Ensenada; madrugada y mañana del domingo en Playas de Rosarito y Tijuana. Foto: Cortesía

Recomiendan extremar precauciones al manejar

Ante las lluvias previstas y los accidentes registrados, es importante que los conductores reduzcan la velocidad y aumenten la distancia entre vehículos, ya que el pavimento mojado puede disminuir la adherencia de las llantas y aumentar la distancia necesaria para frenar.

También se recomienda evitar frenadas y maniobras bruscas, revisar el estado de las llantas y los limpiaparabrisas, encender las luces cuando la visibilidad sea reducida y evitar cruzar calles o vialidades inundadas.

El Servicio Meteorológico Nacional mencionó que los efectos más intensos se esperan durante la tarde y noche de este sábado en San Quintín y Ensenada; madrugada y mañana del domingo en Playas de Rosarito y Tijuana. Foto: Cortesía

El Servicio Meteorológico Nacional mencionó que los efectos más intensos se esperan durante la tarde y noche de este sábado en San Quintín y Ensenada; madrugada y mañana del domingo en Playas de Rosarito y Tijuana. Foto: Cortesía

En caso de encontrar encharcamientos, obstáculos o zonas con circulación restringida, se aconseja buscar una ruta alterna y atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia y las autoridades viales.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y tomar previsiones ante los cambios en el pronóstico, especialmente durante el domingo, cuando se espera que las condiciones meteorológicas sean más intensas.