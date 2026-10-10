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Detienen a hombre por presunta violencia familiar en Tijuana

El hombre de 33 años fue señalado por una mujer de presuntamente agredirla físicamente en la colonia Fernández.

Detienen a hombre por presunta violencia familiar en Tijuana

De acuerdo con la corporación, el detenido se identificó como Jesús “N”, los hechos ocurrieron durante la madrugada del viernes 9 de octubre. Foto: Cortesía

Tijuana, B.C.- Un hombre de 33 años fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), luego de que una mujer lo señalara por presuntamente agredirla físicamente en la colonia Fernández.

De acuerdo con la corporación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del viernes 9 de octubre, cuando los oficiales atendieron un reporte de violencia familiar.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a la mujer acompañada de un menor de edad en la vía pública.

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Lo ponen a disposición de la Fiscalía

Tras el señalamiento, los agentes detuvieron a Jesús “N”, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la corporación, el detenido se identificó como Jesús “N”, los hechos ocurrieron durante la madrugada del viernes 9 de octubre. Foto: Cortesía

De acuerdo con la corporación, el detenido se identificó como Jesús “N”, los hechos ocurrieron durante la madrugada del viernes 9 de octubre. Foto: Cortesía

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