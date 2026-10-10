Accidente en Vía Rápida de Tijuana deja motor fuera de vehículo

Un automóvil Nissan Versa terminó volcado y con el motor desprendido tras impactarse contra un árbol en la Vía Rápida Poniente. Foto: Cortesía / Border Zoom

Un Nissan Versa chocó contra un árbol y volcó en la colonia 20 de Noviembre; el conductor, de 19 años, no presentó lesiones de gravedad.

Un automóvil Nissan Versa terminó volcado y con el motor desprendido tras impactarse contra un árbol la madrugada de este sábado en la Vía Rápida Poniente, a la altura de la colonia 20 de Noviembre, en Tijuana.

Al llegar al lugar, las autoridades localizaron la unidad, de color blanco, volcada después del choque. El motor completo salió proyectado y quedó a varios metros del vehículo, de acuerdo con los primeros reportes del accidente.

Un automóvil Nissan Versa terminó volcado y con el motor desprendido tras impactarse contra un árbol en la Vía Rápida Poniente. Foto: Cortesía / Border Zoom

El conductor, un joven de 19 años identificado como Alfonso, fue atendido por paramédicos, quienes determinaron que no presentaba lesiones de gravedad que requirieran su traslado a un hospital.

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Investigan las causas del accidente

Peritos de la sección de Tránsito quedaron a cargo de las diligencias para determinar cómo ocurrió el percance.

Para retirar el automóvil siniestrado, también se solicitó el apoyo de grúas al servicio del municipio.