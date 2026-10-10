Accidente en Vía Rápida de Tijuana deja motor fuera de vehículo
Un Nissan Versa chocó contra un árbol y volcó en la colonia 20 de Noviembre; el conductor, de 19 años, no presentó lesiones de gravedad.
Un automóvil Nissan Versa terminó volcado y con el motor desprendido tras impactarse contra un árbol la madrugada de este sábado en la Vía Rápida Poniente, a la altura de la colonia 20 de Noviembre, en Tijuana.
Al llegar al lugar, las autoridades localizaron la unidad, de color blanco, volcada después del choque. El motor completo salió proyectado y quedó a varios metros del vehículo, de acuerdo con los primeros reportes del accidente.
El conductor, un joven de 19 años identificado como Alfonso, fue atendido por paramédicos, quienes determinaron que no presentaba lesiones de gravedad que requirieran su traslado a un hospital.
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Investigan las causas del accidente
Peritos de la sección de Tránsito quedaron a cargo de las diligencias para determinar cómo ocurrió el percance.
Para retirar el automóvil siniestrado, también se solicitó el apoyo de grúas al servicio del municipio.