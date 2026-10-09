Fuerte choque en la Vía Rápida Poniente deja daños en comercios de Zona Río; conductor abandona su vehículo

El choque dañó bardas perimetrales de un car wash y un establecimiento de CAFFENIO en Zona Río. Foto: Border Zoom

El accidente ocurrió en el cruce con la avenida David Alfaro Siqueiros; una camioneta Chevrolet Suburban quedó abandonada y el choque dañó bardas de un car wash y un CAFFENIO.

Tijuana BC.- Un fuerte choque registrado durante la noche en la Vía Rápida Poniente de Tijuana provocó daños en establecimientos comerciales de la Zona Río, luego de que dos vehículos colisionaran en el cruce con la avenida David Alfaro Siqueiros.

En el lugar, paramédicos y elementos de Bomberos revisaron a una persona que viajaba en un pick up rojo. Tras la valoración, determinaron que no presentaba lesiones. Además, localizaron una camioneta Chevrolet Suburban negra que había sido abandonada tras el accidente.

El choque dañó bardas perimetrales de un car wash y un establecimiento de CAFFENIO en Zona Río. Foto: Border Zoom

¿Cómo ocurrió el choque en la Vía Rápida Poniente?

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el pick up rojo presuntamente intentaba incorporarse a la Vía Rápida Poniente cuando impactó contra la Suburban negra, cuyo conductor circulaba por su carril.

Después de la colisión, el conductor de la camioneta negra habría abandonado la unidad, por lo que las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El choque dañó bardas perimetrales de un car wash y un establecimiento de CAFFENIO en Zona Río. Foto: Border Zoom

Choque provoca daños en comercios de Zona Río

El impacto también ocasionó daños materiales en una barda perimetral de un establecimiento de lavado de vehículos y de un local de CAFFENIO, ubicados en las inmediaciones del accidente.

Peritos de la sección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal acudieron para realizar el peritaje y determinar las responsabilidades de los involucrados.