Dos jóvenes vuelcan frente a la UABC y derriban poste de alumbrado

El Nissan Sentra terminó volcado sobre el camellón de la Calzada Tecnológico frente a la UABC. Foto: Border Zoom

Los tripulantes, ambos de 19 años, viajaban en un Nissan Sentra que terminó volcado sobre el camellón de la Calzada Tecnológico; no presentaron lesiones de consideración.

Tijuana BC.- Dos jóvenes de 19 años resultaron involucrados en un accidente vehicular la mañana de este jueves 8 de octubre, luego de que el Nissan Sentra en el que viajaban volcara sobre el camellón central de la Calzada Tecnológico, frente a la UABC.

De manera preliminar, se presume que el conductor perdió el control de la unidad al tomar una curva en dirección hacia Ciudad Industrial, posiblemente por falta de precaución y no moderar la velocidad.

El Nissan Sentra terminó volcado sobre el camellón de la Calzada Tecnológico frente a la UABC. Foto: Border Zoom

Tras el impacto, el vehículo terminó volcado sobre el camellón central y derribó un poste de alumbrado público ubicado en el lugar.

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¿Cómo ocurrió el accidente frente a la UABC?

El percance ocurrió durante la mañana sobre la Calzada Tecnológico, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

De acuerdo con los primeros reportes, el Nissan Sentra circulaba en dirección hacia Ciudad Industrial cuando, al tomar una curva, el conductor habría perdido el control de la unidad.

Las circunstancias exactas del accidente quedaron bajo investigación de las autoridades correspondientes, quienes realizaron las labores necesarias para atender el incidente.

El Nissan Sentra terminó volcado sobre el camellón de la Calzada Tecnológico frente a la UABC. Foto: Border Zoom

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Tras recibir el reporte, paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para atender el accidente y valorar a los dos jóvenes.

Afortunadamente, ninguno de los tripulantes presentó lesiones de consideración, por lo que el percance únicamente dejó daños materiales en el vehículo y en la infraestructura de alumbrado público.

Las autoridades realizaron las maniobras correspondientes para atender la emergencia y determinar las circunstancias en las que ocurrió la volcadura.