SSPCM detiene a 198 personas durante una semana en Tijuana

De acuerdo con la dependencia, entre las personas detenidas se encuentran 7 señaladas por homicidio, 3 por tentativa de homicidio, una por privación de la libertad, 3 por portación de arma de fuego y 18 por robo de vehículo. Foto: Cortesía

La Policía Municipal reportó 198 detenidos, 10 armas aseguradas, 29 vehículos recuperados y decomisos de drogas durante operativos del 28 de septiembre al 4 de octubre.

Tijuana, B.C.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) reportó la detención de 198 personas señaladas como presuntas responsables de distintos delitos, además del aseguramiento de armas, drogas y vehículos con reporte de robo, durante los operativos realizados del 28 de septiembre al 4 de octubre.

De acuerdo con la dependencia, entre las personas detenidas se encuentran 7 señaladas por homicidio, 3 por tentativa de homicidio, una por privación de la libertad, 3 por portación de arma de fuego y 18 por robo de vehículo.

También fueron aseguradas 5 personas por robo con violencia, 60 por narcomenudeo, 77 por otros delitos y 24 que contaban con órdenes de aprehensión activas.

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Aseguran metanfetamina, marihuana y fentanilo

Como parte de las intervenciones policiales, la SSPCM reportó el aseguramiento de mil 727 dosis y 433 kilogramos de metanfetamina, además de 390 dosis y 30 gramos de marihuana.

A lo anterior se sumaron 33 dosis de heroína y 10 pastillas de fentanilo, sustancias que, de acuerdo con la corporación, fueron retiradas de circulación.

En los recorridos preventivos también fueron aseguradas 10 armas de fuego, entre ellas cuatro armas largas, además de un arma de utilería.

Recuperan 29 vehículos con reporte de robo

Durante el mismo periodo, agentes municipales localizaron 29 vehículos que contaban con reporte de robo.

Las unidades fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con los procedimientos necesarios y, en su caso, ser devueltas a sus propietarios.

La SSPCM señaló que el listado de vehículos recuperados por la Policía Municipal puede consultarse en el sitio oficial de la dependencia.

Las personas detenidas, las armas y las sustancias aseguradas quedaron a disposición de las autoridades investigadoras estatales o federales, según correspondiera, para continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de cada caso.