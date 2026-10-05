Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Policiaca / Tijuana

Se busca a Guillermina López Ahumada de 55 años

Guillermina López Ahumada fue vista por última vez el 26 de septiembre en la colonia Nueva Hindú, Sección Cafetalera, en Tecate.

Se busca a Guillermina López Ahumada de 55 años

Guillermina López Ahumada fue vista por última vez el 26 de septiembre en la colonia Nueva Hindú, Sección Cafetalera, en Tecate. Foto: Cortesía

Tecate, BC.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Guillermina López Ahumada, de 55 años.

De acuerdo con el reporte de búsqueda, la mujer fue vista por última vez el 26 de septiembre de 2026, en un domicilio ubicado en la colonia Nueva Hindú, Sección Cafetalera, en Tecate, Baja California.

Guillermina tiene complexión mediana, tez blanca, ojos medianos café oscuro y cabello mediano, quebrado y negro. Su rostro es ovalado, con orejas medianas, cejas semipobladas color castaño oscuro, boca mediana y labios medianos.

Localizan en Tijuana a Rosa María y Lilia Elena tras 6 días de búsqueda; Juan Omar fue hallado sin vida dentro del vehículo

Policiaca

Localizan en Tijuana a Rosa María y Lilia Elena tras 6 días de búsqueda; Juan Omar fue hallado sin vida dentro del vehículo

Guillermina López Ahumada fue vista por última vez el 26 de septiembre en la colonia Nueva Hindú, Sección Cafetalera, en Tecate. Foto: Cortesía

Guillermina López Ahumada fue vista por última vez el 26 de septiembre en la colonia Nueva Hindú, Sección Cafetalera, en Tecate. Foto: Cortesía

Características

  • Tez blanca, ojos café oscuro y cabello negro, mediano y quebrado.
  • Tiene cara ovalada, cejas semipobladas castaño oscuro, boca y labios medianos.

La FGE solicita que cualquier persona que tenga información sobre el posible paradero de Guillermina López Ahumada se comunique con la Unidad Especializada en Delitos contra las Personas y su Libertad en Tecate a los teléfonos (665) 655-8373 y (665) 655-5340.

También puede reportarse información al 911 o al 089.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados