Se busca a Guillermina López Ahumada de 55 años

Guillermina López Ahumada fue vista por última vez el 26 de septiembre en la colonia Nueva Hindú, Sección Cafetalera, en Tecate. Foto: Cortesía

Guillermina López Ahumada fue vista por última vez el 26 de septiembre en la colonia Nueva Hindú, Sección Cafetalera, en Tecate.

Tecate, BC.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Guillermina López Ahumada, de 55 años.

De acuerdo con el reporte de búsqueda, la mujer fue vista por última vez el 26 de septiembre de 2026, en un domicilio ubicado en la colonia Nueva Hindú, Sección Cafetalera, en Tecate, Baja California.

Guillermina tiene complexión mediana, tez blanca, ojos medianos café oscuro y cabello mediano, quebrado y negro. Su rostro es ovalado, con orejas medianas, cejas semipobladas color castaño oscuro, boca mediana y labios medianos.

Guillermina López Ahumada fue vista por última vez el 26 de septiembre en la colonia Nueva Hindú, Sección Cafetalera, en Tecate. Foto: Cortesía

Características

Tez blanca , ojos café oscuro y cabello negro, mediano y quebrado .

, ojos café oscuro y cabello . Tiene cara ovalada, cejas semipobladas castaño oscuro, boca y labios medianos.

La FGE solicita que cualquier persona que tenga información sobre el posible paradero de Guillermina López Ahumada se comunique con la Unidad Especializada en Delitos contra las Personas y su Libertad en Tecate a los teléfonos (665) 655-8373 y (665) 655-5340.

También puede reportarse información al 911 o al 089.