Activan Alerta Amber por Víctor Emiliano Hernández Hernández

Víctor Emiliano Hernández Hernández, de 9 años, fue visto por última vez en 2024 en el Parque Industrial Pacífico de Tijuana; autoridades buscan localizarlo. Foto: Cortesía

Víctor Emiliano Hernández Hernández, de 9 años, fue visto por última vez en 2024 en el Parque Industrial Pacífico de Tijuana; autoridades buscan localizarlo.

Tijuana, BC.- La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) activó una Alerta Amber para localizar a Víctor Emiliano Hernández Hernández, de 9 años, quien fue visto por última vez en Tijuana.

De acuerdo con el reporte, el menor fue visto por última vez el 12 de junio de 2024 en el Parque Industrial Pacífico, en Tijuana, Baja California.

Víctor Emiliano tiene tez morena clara, cabello café oscuro y ojos del mismo color. Mide 1.30 metros, pesa 30 kilos y es de complexión regular.

Víctor Emiliano Hernández Hernández, de 9 años, fue visto por última vez en 2024 en el Parque Industrial Pacífico de Tijuana; autoridades buscan localizarlo. Foto: Cortesía

Seña particular

Tiene un lunar color café claro en el abdomen.

La FGE informó que el 30 de septiembre de 2026 recibió información de Control Escolar SE-ISEP, según la cual el menor, registrado durante el ciclo escolar 2025-2026, no había sido presentado en la escuela. Ante el desconocimiento de su paradero y las circunstancias del caso, se activó la Alerta Amber por considerar que sus derechos se encuentran vulnerados y que está en riesgo.

La Fiscalía solicita el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para aportar cualquier información que ayude a localizar a Víctor Emiliano Hernández Hernández.

Los datos pueden reportarse al 911, 089, al (664) 104-7600, extensión 7665, o al (646) 152-2500, extensión 2560, de la Fiscalía General del Estado. También está disponible el correo xochitlan.vera@fgebc.gob.mx.