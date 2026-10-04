Se busca a Karla Paloma Rodríguez Flores de 14 años
Karla Paloma Rodríguez Flores fue vista por última vez el 2 de octubre en la colonia Granjas La Esperanza, en Tijuana.
Tijuana, BC.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Karla Paloma Rodríguez Flores, de 14 años.
De acuerdo con el reporte de búsqueda, la adolescente fue vista por última vez el 2 de octubre de 2026, en la colonia Granjas La Esperanza, en Tijuana, Baja California.
Karla Paloma mide 1.52 metros, pesa 50 kilos y es de complexión regular y tez morena clara. Tiene cabello largo y lacio color negro y ojos café oscuro.
Características y vestimenta
- Vestía short negro, playera verde con letras blancas y tenis negros con rosa.
La FGE solicita que cualquier persona que tenga información sobre el posible paradero de Karla Paloma Rodríguez Flores se comunique al (664) 683-9643 en Tijuana, o reporte al 911 y 089.