Se busca a Karla Paloma Rodríguez Flores de 14 años

Karla Paloma Rodríguez Flores fue vista por última vez el 2 de octubre en la colonia Granjas La Esperanza, en Tijuana. Foto: Cortesía

Karla Paloma Rodríguez Flores fue vista por última vez el 2 de octubre en la colonia Granjas La Esperanza, en Tijuana.

Tijuana, BC.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Karla Paloma Rodríguez Flores, de 14 años.

De acuerdo con el reporte de búsqueda, la adolescente fue vista por última vez el 2 de octubre de 2026, en la colonia Granjas La Esperanza, en Tijuana, Baja California.

Karla Paloma mide 1.52 metros, pesa 50 kilos y es de complexión regular y tez morena clara. Tiene cabello largo y lacio color negro y ojos café oscuro.

Karla Paloma Rodríguez Flores fue vista por última vez el 2 de octubre en la colonia Granjas La Esperanza, en Tijuana. Foto: Cortesía

Características y vestimenta

Vestía short negro, playera verde con letras blancas y tenis negros con rosa.

La FGE solicita que cualquier persona que tenga información sobre el posible paradero de Karla Paloma Rodríguez Flores se comunique al (664) 683-9643 en Tijuana, o reporte al 911 y 089.