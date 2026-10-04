Se busca a Brisarena Rodríguez Carbajal de 14 años

Brisarena Rodríguez Carbajal fue vista por última vez el 3 de octubre en su domicilio de la colonia Lagunita, en Tijuana.

Brisarena Rodríguez Carbajal fue vista por última vez el 3 de octubre en su domicilio de la colonia Lagunita, en Tijuana.

Tijuana, BC.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Brisarena Rodríguez Carbajal, de 14 años.

De acuerdo con el reporte de búsqueda, la adolescente fue vista por última vez el 3 de octubre de 2026, en su domicilio ubicado en la colonia Lagunita, en Tijuana, Baja California.

Brisarena mide 1.55 metros, pesa 42 kilos y es de complexión delgada y tez blanca. Tiene cabello crespo castaño, ojos café y cejas arqueadas.

Seña particular y vestimenta

Tiene pecas en el rostro .

. Vestía pantalón de mezclilla azul y blusa negra con franjas blancas.

La FGE solicita que cualquier persona que tenga información sobre el posible paradero de Brisarena Rodríguez Carbajal se comunique al (664) 683-9643 en Tijuana, o reporte al 911 y 089.