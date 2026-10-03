Hombre resulta herido de bala en la colonia Gran Tenochtitlán

Agentes localizaron diversos casquillos percutidos, por lo que la zona fue asegurada para permitir el desarrollo de las investigaciones. Foto: Cortesía / Border Zoom

Un hombre de 49 años resultó lesionado por disparos de arma de fuego durante la noche del viernes en la colonia Gran Tenochtitlán, en Playas de Tijuana.

Tijuana, B.C.- Un hombre resultó herido de bala durante la noche del viernes en la colonia Gran Tenochtitlán, en la delegación Playas de Tijuana.

El reporte movilizó a elementos de la Policía Municipal y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), quienes acudieron a la calle Lupe Vélez y Cuarta para atender el llamado.

Al llegar al lugar, vecinos informaron a las autoridades que la víctima, un hombre de 49 años identificado como Mario, había sido trasladada por sus familiares a un hospital a bordo de un vehículo tipo sedán.

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Localizan casquillos en la escena

En el sitio, los agentes localizaron diversos casquillos percutidos, por lo que la zona fue asegurada para permitir el desarrollo de las investigaciones.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con la agresión.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y personal de Servicios Periciales acudieron para realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento de los indicios localizados en la escena.

Las autoridades continuarán con la investigación para establecer cómo ocurrió la agresión y localizar a quien resulte responsable.