Carambola de ocho vehículos provoca fuerte congestionamiento en la Prolongación Calle Segunda

La carambola de ocho vehículos provocó largas filas en la Prolongación Calle Segunda, rumbo a Playas de Tijuana. Foto: Border Zoom

El accidente ocurrió en dirección del Centro hacia Playas de Tijuana, a la altura de la colonia Lázaro Cárdenas; no se reportaron personas lesionadas.

Tijuana BC.- Una carambola en la que estuvieron involucrados al menos ocho vehículos provocó un fuerte congestionamiento vial durante la mañana de este viernes 2 de octubre sobre la Prolongación Calle Segunda, en dirección del Centro hacia Playas de Tijuana.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Lázaro Cárdenas, donde los automóviles se impactaron por alcance y sufrieron daños materiales en la carrocería. De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas.

La carambola de ocho vehículos provocó largas filas en la Prolongación Calle Segunda, rumbo a Playas de Tijuana. Foto: Border Zoom

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¿Dónde ocurrió la carambola de ocho vehículos?

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, sección de Peritos de Tránsito, quienes realizaron el procesamiento correspondiente para determinar las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades.

También acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes verificaron el estado de las personas involucradas como parte de la atención al incidente.

La carambola de ocho vehículos provocó largas filas en la Prolongación Calle Segunda, rumbo a Playas de Tijuana. Foto: Border Zoom

Accidente provoca largas filas hacia Playas de Tijuana

La carambola ocasionó importantes afectaciones a la circulación sobre esta vialidad, generando largas filas de vehículos mientras se realizaban las labores de atención y retiro de las unidades involucradas.

A este accidente se sumó otro hecho registrado en las inmediaciones, en el que estuvo involucrado un motociclista, situación que también contribuyó a las complicaciones viales en la zona.