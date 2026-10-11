Inundaciones mantienen cierres viales en Ensenada; 106 personas siguen en refugios

Las inundaciones por Rachel mantienen vialidades cerradas y vehículos varados en distintos puntos de Ensenada. Foto: Alejandro Zepeda

La avenida Reforma y diversos cruces permanecen afectados por la tormenta Rachel; autoridades trabajan para retirar vehículos varados y atender a las familias evacuadas.

Tijuana BC.- Las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Rachel mantienen cierres preventivos y vehículos varados en distintos puntos de Ensenada, principalmente sobre la avenida Reforma. Ante las afectaciones, el Gobierno Municipal pidió a la población permanecer en sus hogares y evitar traslados innecesarios.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Subdirección de Tránsito y Vialidad, las inundaciones afectan diversos cruceros y vialidades, mientras continúan las labores para retirar automóviles y restablecer la circulación de manera segura.

Las inundaciones por Rachel mantienen vialidades cerradas y vehículos varados en distintos puntos de Ensenada. Foto: Alejandro Zepeda

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¿Qué calles permanecen afectadas por las inundaciones en Ensenada?

Entre los puntos con afectaciones se encuentran los cruces de Reforma y Westman, Cuarta y Riveroll, Tercera y Macheros, Segunda y Castillo, así como Ángel de la Guarda y Sokolow.

También se reportaron problemas en Hidalgo y Tercera, el arroyo que divide Villas del Sol y Villas del Prado, y los vados de las calles Tercera, Séptima y Octava. A estos se suman los cruceros de Octava y Mar, y Doceava y Mar.

Otros puntos con acordonamientos o señalización preventiva son Segunda y Blancarte, Tercera y Miramar, Séptima y Floresta, Sexta y Mar Oriente, Sexta y Guadalupe, avenida Juárez y Espinoza, así como avenida Iturbide, entre Segunda y Tercera, en la zona Obrera-Granados.

Las inundaciones por Rachel mantienen vialidades cerradas y vehículos varados en distintos puntos de Ensenada. Foto: Alejandro Zepeda

Retiran vehículos varados en avenida Reforma

La Subdirección de Tránsito y Vialidad reportó automóviles varados en los cruces de avenida Reforma con De las Rosas, Ébano, Alfonso Reyes y Antonio Meléndres, además de Espinoza y Sexta, y Narciso Mendoza y Diamante.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con concesionarios del servicio de grúas, trabaja para recuperar y retirar las unidades afectadas, con el objetivo de liberar gradualmente las vialidades.

Durante la noche y la madrugada también se realizaron operativos de rescate y evacuación con la participación de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Bomberos, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Uno de estos operativos permitió evacuar a alrededor de 30 familias de la colonia San Francisquito, debido al riesgo generado por el desbordamiento del arroyo El Pípila.

¿Cuántas personas permanecen en refugios en Ensenada?

El Sistema DIF Municipal informó que 106 personas reciben atención en refugios temporales. De ellas, 92 se encuentran en el refugio de Maneadero y 14 en las instalaciones de DIF Floresta.

Aunque las lluvias han disminuido, el Gobierno Municipal señaló que persisten afectaciones importantes y pidió a la población respetar los acordonamientos, evitar circular por calles inundadas y reportar emergencias al 911.

Para el lunes 12 de octubre está prevista una evaluación de los puntos que pudieran presentar daños, con el propósito de identificar las necesidades de intervención y recuperación.

Las dependencias municipales continuarán trabajando con autoridades estatales y federales para atender a las familias afectadas y avanzar en la recuperación de las zonas dañadas.