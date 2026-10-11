“El agua se llevó la casa y a mi nieto”: Don Gabino busca a su nieto de 18 años en Maneadero tras las lluvias; buscan al menos a 7 personas

Desde las primeras horas del día, vecinos de la zona se sumaron a las labores de búsqueda para tratar de localizar al joven, luego de que la corriente arrasara con viviendas y vehículos. Foto: Cortesía

Alrededor de 200 elementos del Ejército Mexicano se sumaron a vecinos de Maneadero para buscar a siete personas desaparecidas tras el paso de intensas corrientes que destruyeron casas y arrastraron vehículos.

Ensenada, B.C.- Don Gabino, residente de la colonia Lomas de Mendoza, en la zona de San Francisquito, en Maneadero, busca a su nieto de 18 años, quien fue arrastrado por la corriente durante las intensas lluvias y hasta el momento no ha sido localizado.

Ellos estaban dentro de la casa, llegó el agua y se lo llevó, es hijo de mi hijo, nosotros hemos estado buscándolo, me avisaron a las siete de la mañana, en la casa no hay nada, todo se fue con el agua, donde vivían fueron dos casas las que se llevó el agua, mi hijo y mi nuera alcanzaron a salir del carro, pero mi nieto no”

Desde las primeras horas del día, vecinos de la zona se sumaron a las labores de búsqueda para tratar de localizar al joven, luego de que la corriente arrasara con viviendas y vehículos.

Desde las primeras horas del día, vecinos de la zona se sumaron a las labores de búsqueda para tratar de localizar al joven, luego de que la corriente arrasara con viviendas y vehículos. Foto: Cortesía

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Despliegan a 200 elementos para reforzar la búsqueda

Más tarde, alrededor de 200 elementos del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana se desplegaron en el lugar para reforzar las labores de búsqueda.

Hasta el momento, en la zona de San Francisquito se reporta la desaparición de tres personas, mientras que en la zona de El Pípila permanecen otras cuatro personas no localizadas, para un total de siete personas desaparecidas en ambas áreas.