Buscan a siete personas desaparecidas tras lluvias en Ensenada

Elementos de emergencia continúan los operativos de búsqueda en Ensenada tras las lluvias asociadas a la tormenta tropical Rachel, que dejaron a siete personas no localizadas en dos puntos del municipio. Foto: Cortesía

Fueron localizados los cuerpos de una mujer adulta y una menor en las inmediaciones de La Bufadora, sin que se haya confirmado si están relacionados con los casos.

Ensenada, B.C.- Siete integrantes de dos familias permanecen desaparecidos tras las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Rachel en Ensenada, donde también fueron localizados los cuerpos de una mujer adulta y una menor de edad. Las autoridades no han confirmado sus identidades ni si los hallazgos están relacionados con los casos.

En el primer caso, una familia de siete integrantes, residente de la colonia Lomas de Mendoza, en la zona de San Francisquito, intentó resguardarse en un vehículo cuando la corriente del arroyo comenzó a arrasar su vivienda.

Elementos de emergencia continúan los operativos de búsqueda en Ensenada tras las lluvias asociadas a la tormenta tropical Rachel, que dejaron a siete personas no localizadas en dos puntos del municipio. Foto: Cortesía

De acuerdo con los primeros reportes, cinco integrantes lograron abordar el automóvil, mientras que el padre y otro menor de edad no alcanzaron a subir. En ese momento, la fuerza de la corriente arrastró la unidad con las cinco personas a bordo.

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Buscan a tres integrantes de una familia en San Francisquito

Durante los operativos de búsqueda y rescate, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron y pusieron a salvo a dos menores, uno de 8 años y otro cuya edad está pendiente de confirmación.

Sin embargo, tres integrantes de la familia continúan sin ser localizados: Rosa María “N”, de 48 años; Rosalinda, de 23 años, y Luis “N”, de 17 años.

Elementos de emergencia continúan los operativos de búsqueda en Ensenada tras las lluvias asociadas a la tormenta tropical Rachel, que dejaron a siete personas no localizadas en dos puntos del municipio. Foto: Cortesía

De manera paralela, el C5 recibió un reporte sobre la localización del cuerpo de una mujer adulta en las inmediaciones del puente Magaña, sobre el camino a La Bufadora. El hallazgo fue confirmado por personal de Bomberos, mientras que las autoridades enviaron unidades para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la mujer ni si tiene relación con las personas desaparecidas en Lomas de Mendoza.

Elementos de emergencia continúan los operativos de búsqueda en Ensenada tras las lluvias asociadas a la tormenta tropical Rachel, que dejaron a siete personas no localizadas en dos puntos del municipio. Foto: Cortesía

Otra familia desaparecida en El Pípila

En un segundo caso, autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen la búsqueda de cuatro integrantes de una familia que permanecen sin ser localizados desde la tarde del sábado 10 de octubre, en la zona de El Pípila, delegación Maneadero.

Este hecho es independiente del registrado en Lomas de Mendoza, San Francisquito, donde continúa la búsqueda de tres personas.

De acuerdo con información preliminar, el reporte inicial correspondía a cinco integrantes de una familia, entre ellos tres menores de edad, cuyo paradero se desconocía después de las lluvias registradas en la zona.

Elementos de emergencia continúan los operativos de búsqueda en Ensenada tras las lluvias asociadas a la tormenta tropical Rachel, que dejaron a siete personas no localizadas en dos puntos del municipio. Foto: Cortesía

Las cuatro personas que continúan sin ser localizadas son Ivón “N”, de 35 años; Silvia “N”, de 30 años; Gael “N”, de 14 años, y Arón “N”, de 4 años.

Durante el domingo 11 de octubre, personal de Bomberos recuperó el cuerpo de una menor de edad en las inmediaciones de La Bufadora. Se investiga si el hallazgo guarda relación con este segundo caso.

La Fiscalía General del Estado será la encargada de establecer oficialmente la identidad de la menor y determinar las circunstancias de los hechos mediante las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen las acciones de búsqueda y coordinación interinstitucional para localizar a las siete personas desaparecidas en ambos casos, como parte de los operativos de atención a las emergencias ocasionadas por la tormenta tropical Rachel.