Colapsan dos tramos de la barda de la Base Aérea Militar de El Ciprés

Dos tramos de la barda perimetral de la Base Aérea Militar No. 3 colapsaron tras las lluvias en Ensenada. Foto: Cortesía

Las estructuras derrumbadas miden aproximadamente 15 metros cada una; los daños se registraron tras las lluvias que afectaron a Ensenada.

Ensenada BC.- Dos tramos de aproximadamente 15 metros cada uno de la barda perimetral de la Base Aérea Militar No. 3, ubicada en El Ciprés, Ensenada, colapsaron tras las lluvias registradas en el municipio.

Dos tramos de la barda perimetral de la Base Aérea Militar No. 3 colapsaron tras las lluvias en Ensenada. Foto: Cortesía

Uno de los puntos donde cayó la estructura se encuentra cerca del área donde están los aviones, mientras que el segundo se localiza próximo a una zona arbolada dentro del predio militar.

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¿Dónde colapsó la barda de la Base Aérea de El Ciprés?

En ambos sitios permanecen los escombros de la barda derrumbada, además de acumulaciones de agua estancada que quedaron después de las precipitaciones.

Dos tramos de la barda perimetral de la Base Aérea Militar No. 3 colapsaron tras las lluvias en Ensenada. Foto: Cortesía

Los daños se registraron luego de las lluvias que afectaron a Ensenada durante el paso de la tormenta tropical Rachel.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre una posible evaluación de la estructura ni sobre las acciones previstas para reparar los tramos colapsados.