Cronología de una tragedia: así fueron los hechos que llevaron a la condena de los asesinos de los surfistas en Ensenada

os tres turistas desaparecieron en abril de 2024. Sus cuerpos fueron localizados días después y, el 9 de octubre de 2026, tres hombres fueron declarados culpables. Foto: Cortesía

Desde la desaparición de Callum, Jake y Carter en las playas de Santo Tomás en abril de 2024 hasta la declaración de culpabilidad este 9 de octubre de 2026: revisa los momentos decisivos de un caso que sacudió a la región.

Ensenada, B.C.- B.C. — Tras declararse culpables este viernes a los tres responsables del asesinato de los surfistas australianos Jake y Callum Robinson y del estadounidense John Carter Rhoad, las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) reconstruyeron paso a paso la cadena de eventos que culminó en el fallo condenatorio contra los agresores.

El ataque: Ambición por un juego de llantas

El trágico desenlace comenzó a gestarse el 27 de abril de 2024, cuando los tres jóvenes turistas arribaron a una playa apartada en la zona de Santo Tomás a bordo de una camioneta Chevrolet Colorado para acampar y aprovechar las olas del Pacífico. Esa tarde compartieron sus últimas fotos en redes sociales.

Los agresores incendiaron el campamento y la camioneta para ocultar evidencias. Foto: Cortesía

Entre la madrugada del 27 y el 28 de abril, los delincuentes sorprendieron a los campistas con la intención de apoderarse de los neumáticos del vehículo. La resistencia de los tres extranjeros desató el ataque: los agresores dispararon a quemarropa en la cabeza de cada uno.

Para eliminar pruebas entre el 28 y el 29 de abril, los criminales le prendieron fuego al campamento y a la camioneta. Posteriormente, trasladaron los tres cadáveres hacia una zona de acantilados en Punta Santo Tomás y los arrojaron al fondo de un pozo de agua de más de 15 metros de profundidad.

Los agresores incendiaron el campamento y la camioneta para ocultar evidencias. Foto: Cortesía

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La llamada de auxilio y el operativo

El 30 de abril, los jóvenes no llegaron al alojamiento reservado en Rosarito. La alerta definitiva se encendió el 1 de mayo, cuando Debra Robinson, madre de Jake y Callum, lanzó un desesperado mensaje en redes sociales pidiendo ayuda para dar con el paradero de sus hijos, lo que motivó el despliegue inmediato de las autoridades en el sur de Ensenada.

Debra Robinson, madre de Callum y Jake, lanzó una alerta de búsqueda en redes sociales pidiendo ayuda para localizar a sus hijos tras perder comunicación total desde el 27 de abril. Foto: Cortesía

La pista clave llegó entre el 2 y 3 de mayo, cuando agentes de investigación interceptaron a Ari Gisel “N” en posesión de dosis de metanfetamina y del teléfono celular de una de las víctimas. Su detención condujo al arresto de Jesús Gerardo “N”, alias “El Kekas”, junto a sus cómplices, así como a la ubicación del vehículo calcinado y del pozo de agua.

Agentes detuvieron a una mujer (Ari Gisel "N") en posesión de metanfetaminas y del teléfono celular de uno de los surfistas. Foto: Cortesía

Las autoridades detienen e imputan a Jesús Gerardo "N" (El Kekas), Irineo Francisco "N" y Jesús Ángel "N" por el delito de desaparición forzada e intensificaron la investigación por homicidio calificado. Foto: Cortesía

Los tres turistas desaparecieron en abril de 2024. Sus cuerpos fueron localizados días después y, el 9 de octubre de 2026, tres hombres fueron declarados culpables.

El 3 de mayo, rescatistas extrajeron del pozo cuatro cuerpos: los de los tres surfistas y el de un ranchero local reportado como desaparecido tiempo atrás. Dos días después, el 5 de mayo, familiares identificaron oficialmente los restos en el SEMEFO de Ensenada.

Los padres de los hermanos Robinson viajaron a Ensenada y confirmaron oficialmente la identidad de las víctimas en el Servicio Médico Forense (SEMEFO). Foto: Cortesía

Equipos de rescate rescataron cuatro cuerpos del pozo. Foto: Cortesía

Comunidad de surfistas marcha en Ensenada para exigir justicia en el caso de los tres extranjeros asesinados. Foto: Cortesía

Del pacto de culpabilidad al juicio final

La causa judicial tomó fuerza legal el 8 de mayo con la imputación por desaparición forzada e inicio de la carpeta por homicidio calificado. A finales de 2025, Ari Gisel “N” aceptó su papel como instigadora del robo y fue sentenciada a 20 años de prisión mediante un juicio abreviado.

El proceso contra los ejecutores materiales avanzó a juicio oral entre septiembre y octubre de 2026, culminando este 9 de octubre cuando el tribunal declaró culpables a Jesús Gerardo “N” (“El Kekas”), Irineo Francisco “N” y Ángel Jesús “N” por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, así como robo ejecutado con violencia.

Octubre de 2026: Inicio y desarrollo del juicio oral contra los tres implicados principales. Foto: Cortesía

La Fiscalía solicitó penas que alcanzan hasta los 210 años de prisión, mientras que la lectura de la condena definitiva se fijó para el próximo viernes 16 de octubre.