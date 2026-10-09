Activan Plan Marina en Baja California ante posibles lluvias y vientos por “Rachel”

De acuerdo con la Secretaría de Marina, se prevé que Rachel se aproxime a la costa norte de Baja California como ciclón post-tropical. Foto: Cortesía

La Marina activó la fase preventiva ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento en siete municipios de Baja California durante el fin de semana.

Ensenada, B.C.- La tormenta tropical Rachel podría provocar lluvias intensas y rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora en municipios de Baja California durante el fin de semana, por lo que la Segunda Zona Naval activó el Plan Marina en su fase de prevención, aunque el fenómeno no representa por el momento un peligro directo para la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, se prevé que Rachel se aproxime a la costa norte de Baja California como ciclón post-tropical, con posibles afectaciones en Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Mexicali, Ensenada, San Quintín y San Felipe.

El fenómeno meteorológico se encontraba a 963 kilómetros al suroeste de Isla Guadalupe, Baja California, con vientos de 45 kilómetros por hora y rachas de hasta 140 kilómetros por hora, mientras avanzaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 11.1 kilómetros por hora.

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Mantienen vigilancia preventiva por Rachel

La fase de prevención del Plan Marina contempla recorridos terrestres y fluviales para evaluar posibles emergencias, así como labores de seguridad y auxilio a la población en caso de ser necesario.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, se prevé que Rachel se aproxime a la costa norte de Baja California como ciclón post-tropical. Foto: Cortesía

La Segunda Zona Naval informó que mantiene coordinación con las autoridades de Protección Civil de Baja California, el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las policías municipales de Ensenada, Tijuana, Tecate, Mexicali y San Felipe.

Ante el pronóstico meteorológico, la Secretaría de Marina exhortó a la población a atender las recomendaciones de las autoridades locales, de Protección Civil y de las Capitanías de Puerto, además de mantenerse informada sobre las actualizaciones del fenómeno.