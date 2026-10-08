Localizan sin vida a César Yadiel, joven que desapareció en el mar de Los Alisitos

César Yadiel Calderón Cervantes, de 18 años, desapareció en el mar de Los Alisitos. Foto: Cortesía

Tras varios días de búsqueda, César Yadiel Calderón Cervantes, de 18 años, fue localizado sin vida luego de desaparecer mientras se encontraba en el mar en la zona de Los Alisitos.

Tijuana BC.- César Yadiel Calderón Cervantes, de 18 años, fue localizado sin vida luego de varios días de búsqueda tras desaparecer en el mar en la zona de Los Alisitos, confirmó su madre a través de redes sociales.

“Con profundo dolor les doy la triste noticia de mi hijo Yadiel, ya apareció sin vida, les doy las gracias a todos los que se sumaron a esta causa, la verdad no tengo con qué agradecer su esfuerzo, cualquier cosa estaré avisando por este medio, gracias”, publicó la madre del joven.

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¿Cuándo desapareció César Yadiel en Los Alisitos?

César Yadiel ingresó al mar durante la tarde del sábado 3 de octubre, acompañado de otro joven, en la zona de Los Alisitos. Posteriormente, no logró salir del agua y fue reportado como desaparecido.

El reporte fue recibido alrededor de las 17:50 horas, cuando se alertó sobre dos hombres que tenían dificultades para salir del mar.

Uno de ellos pudo ser rescatado con vida, mientras que César Yadiel permaneció desaparecido, por lo que familiares y personas que se sumaron a la búsqueda solicitaron apoyo para localizarlo.

¿Quiénes participaron en la búsqueda del joven?

En el operativo participaron elementos de Bomberos de Playas de Rosarito, Tijuana y Ensenada, quienes realizaron recorridos de búsqueda con apoyo de motos acuáticas y drones.

También se llevaron a cabo recorridos de observación en el mar para intentar localizar al joven, mientras familiares y ciudadanos difundían información para solicitar apoyo.

De acuerdo con autoridades, César Yadiel al parecer formaba parte de un grupo de universitarios que acudió a la zona de Los Alisitos para pasar un rato en la playa y posteriormente ingresó al mar.

La localización del joven fue confirmada por su madre después de varios días de búsqueda.