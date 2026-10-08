Basureros clandestinos y quema de basura persisten en San Quintín; regidor denuncia falta de atención

La quema de basura y los tiraderos clandestinos continúan en distintas delegaciones de San Quintín. Foto: Cortesía

El regidor Enrique Ramos Romero señaló que todos los días reciben denuncias por tiraderos a cielo abierto y quema de residuos en delegaciones como Camalú y Lázaro Cárdenas.

San Quintín.- La quema de basura y los tiraderos clandestinos continúan en distintas delegaciones de San Quintín, situación que ha generado denuncias constantes de habitantes y cuestionamientos de integrantes del Ayuntamiento por la falta de acciones para atender el problema de fondo.

Enrique Ramos Romero, regidor del Primer Ayuntamiento y presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, señaló que la quema de residuos no ocurre únicamente en Camalú, sino también en Lázaro Cárdenas.

El funcionario indicó que los tiraderos a cielo abierto que existen en la zona no cuentan con autorización legal y que diariamente reciben reportes ciudadanos relacionados con la presencia de estos sitios.

¿Qué pasa con los tiraderos de basura en San Quintín?

Ramos Romero afirmó que han solicitado información a la Dirección de Servicios Públicos y a la Dirección de Ecología sobre las acciones implementadas para atender los tiraderos y la acumulación de residuos.

“También hemos hecho diferentes planteamientos y ninguno se nos ha contestado. Entendemos que el tiradero a cielo abierto que tenemos en San Quintín ya está lleno y entonces se está quemando la basura, que es lo mismo que está pasando en la delegación de Camalú”, explicó.

El regidor señaló que la Presidencia Municipal y la Secretaría General presuntamente han trabajado en el tema y que se les ha informado sobre el pago de un estudio con recursos provenientes del Gobierno del Estado.

Sin embargo, aseguró que desde el 15 de enero de 2026 solicitó información sobre el tiradero a cielo abierto de San Quintín y hasta octubre no había recibido respuesta.

Tiraderos no tendrían Manifiesto de Impacto Ambiental

Ramos Romero afirmó que ninguno de los tiraderos a cielo abierto cuenta con su Manifiesto de Impacto Ambiental, por lo que consideró que la problemática también debe ser atendida como un asunto de salud pública.

Recordó que durante el año pasado fue cerrado el basurero que operaba en Vicente Guerrero, luego de la presión ejercida por el Ejido Zarahemla debido a la contaminación.

Posteriormente, los residuos generados en esa delegación fueron trasladados hacia Camalú, lo que, de acuerdo con el regidor, contribuyó a concentrar el problema de disposición de basura en otras zonas.

Denuncian tiraderos clandestinos y desechos tóxicos

El regidor sostuvo que no existe un plan que permita atender de manera integral la problemática de los residuos en las delegaciones de San Quintín.

“No se cuenta con un plan o una herramienta para poder atender este tema, yo no lo conozco. No se ha atendido el tema de raíz, nos hemos dado cuenta que hay tiraderos clandestinos no solamente de basura, sino también de desechos tóxicos que van a afectar al municipio y no se ha hecho nada ni se ha sancionado”, señaló.

Ramos Romero consideró que la presencia de tiraderos clandestinos representa una problemática ambiental para el municipio, particularmente ante los señalamientos sobre la disposición de residuos que podrían ser tóxicos.

Exhorto para mejorar recolección de basura sigue en comisión

Por otra parte, el regidor informó que el 24 de junio de 2026 presentó un exhorto para solicitar atención puntual a la recolección de basura en las diferentes delegaciones de San Quintín.

Sin embargo, señaló que esta semana el documento fue enviado a comisión para su análisis y posterior dictaminación.

“Nuevamente nos damos cuenta que cuando conviene se aprueban los temas por obvia y urgente resolución, pero cuando no les conviene se manda a las diferentes comisiones”, lamentó.

El regidor insistió en la necesidad de atender el problema de los residuos de manera integral, debido a las denuncias constantes por quema de basura, tiraderos clandestinos y falta de infraestructura para su disposición.