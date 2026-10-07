Liquidan incendio forestal que afectó 600 hectáreas en San Vicente tras cuatro días de labores

Bomberos de Ensenada concluyeron las labores de atención del incendio forestal registrado en San Vicente. Foto: Cortesía

El fuego consumió vegetación de chaparral, pastizal y arbolado en una propiedad ejidal de Ensenada; la causa que originó el siniestro todavía se desconoce.

Ensenada BC.- Después de cuatro días de labores de control y combate, el incendio forestal registrado en San Vicente, en una propiedad ejidal del municipio de Ensenada, fue liquidado en su totalidad, informó la Dirección de Bomberos de Ensenada.

El siniestro afectó aproximadamente 600 hectáreas de vegetación, principalmente chaparral, pastizal y arbolado. Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué originó el incendio.

Durante la jornada de atención, siete elementos de Bomberos de Ensenada realizaron labores de patrullaje y vigilancia en la zona a bordo de una unidad tipo pick up.

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¿Cómo lograron liquidar el incendio en San Vicente?

Como parte de las labores finales, los bomberos trabajaron en la liquidación de una isla ubicada en el flanco izquierdo del incendio, con el objetivo de evitar que el fuego volviera a generar puntos de riesgo.

La acción permitió prevenir la generación y propagación de pavesas hacia las áreas que no habían sido afectadas por el incendio.

Con estas labores, la Dirección de Bomberos de Ensenada confirmó que el incendio quedó completamente liquidado y dio por concluidos los trabajos de atención en la zona.

La dependencia mantuvo vigilancia durante las últimas horas para verificar las condiciones del área y evitar una posible reactivación del fuego.