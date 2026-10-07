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Incendio afecta 15 hectáreas de vegetación en San Quintín

El fuego se registró en el arroyo San Simón y movilizó a siete elementos de Bomberos y personal de Protección Civil; la zona permanecerá bajo vigilancia para evitar una reactivación.

Incendio afecta 15 hectáreas de vegetación en San Quintín

El incendio afectó aproximadamente 15 hectáreas de vegetación en el arroyo San Simón, San Quintín. Foto: Cortesía

Ensenada BC.- Un incendio registrado en el arroyo San Simón, San Quintín, afectó aproximadamente 15 hectáreas de vegetación durante la tarde del martes 6 de octubre.

El fuego consumió principalmente cactáceas, pastizal y material espinoso, por lo que elementos de Bomberos y Protección Civil trabajaron durante más de tres horas para controlar y sofocar las llamas.

El incendio afectó aproximadamente 15 hectáreas de vegetación en el arroyo San Simón, San Quintín. Foto: Cortesía

El incendio afectó aproximadamente 15 hectáreas de vegetación en el arroyo San Simón, San Quintín. Foto: Cortesía

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¿Cómo controlaron el incendio en San Quintín?

Para combatir el incendio se utilizaron líneas húmedas y herramientas manuales, mientras que en las labores participaron siete elementos de Bomberos San Quintín y una persona de la Subdirección de Protección Civil.

Los trabajos se realizaron con una máquina extintora tipo Bomberos San Quintín (M3) y una unidad ligera de Protección Civil.

El incendio afectó aproximadamente 15 hectáreas de vegetación en el arroyo San Simón, San Quintín. Foto: Cortesía

El incendio afectó aproximadamente 15 hectáreas de vegetación en el arroyo San Simón, San Quintín. Foto: Cortesía

Mantendrán vigilancia para evitar que el fuego se reactive

Aunque las llamas fueron controladas y sofocadas, el área permanecerá bajo monitoreo mediante la detección de puntos calientes.

Esta vigilancia permitirá identificar posibles zonas que todavía representen un riesgo de reactivación y atenderlas oportunamente.

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