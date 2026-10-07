Incendio afecta 15 hectáreas de vegetación en San Quintín

El incendio afectó aproximadamente 15 hectáreas de vegetación en el arroyo San Simón, San Quintín. Foto: Cortesía

El fuego se registró en el arroyo San Simón y movilizó a siete elementos de Bomberos y personal de Protección Civil; la zona permanecerá bajo vigilancia para evitar una reactivación.

Ensenada BC.- Un incendio registrado en el arroyo San Simón, San Quintín, afectó aproximadamente 15 hectáreas de vegetación durante la tarde del martes 6 de octubre.

El fuego consumió principalmente cactáceas, pastizal y material espinoso, por lo que elementos de Bomberos y Protección Civil trabajaron durante más de tres horas para controlar y sofocar las llamas.

El incendio afectó aproximadamente 15 hectáreas de vegetación en el arroyo San Simón, San Quintín. Foto: Cortesía

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¿Cómo controlaron el incendio en San Quintín?

Para combatir el incendio se utilizaron líneas húmedas y herramientas manuales, mientras que en las labores participaron siete elementos de Bomberos San Quintín y una persona de la Subdirección de Protección Civil.

Los trabajos se realizaron con una máquina extintora tipo Bomberos San Quintín (M3) y una unidad ligera de Protección Civil.

El incendio afectó aproximadamente 15 hectáreas de vegetación en el arroyo San Simón, San Quintín. Foto: Cortesía

Mantendrán vigilancia para evitar que el fuego se reactive

Aunque las llamas fueron controladas y sofocadas, el área permanecerá bajo monitoreo mediante la detección de puntos calientes.

Esta vigilancia permitirá identificar posibles zonas que todavía representen un riesgo de reactivación y atenderlas oportunamente.