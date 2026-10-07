Critican presunta opacidad de Claudia Agatón en 2 años de Carnaval de Ensenada

La regidora Ana Daniela García Salgado cuestionó la falta de transparencia en las cuentas de los carnavales de Ensenada.

Señalan que no se han transparentado los gastos de los carnavales de 2025 y 2026; el Ayuntamiento afirma que reforzó los controles a proveedores.

Ensenada BC.- La regidora Ana Daniela García Salgado cuestionó que hasta el momento no se hayan transparentado las cuentas de los carnavales realizados en Ensenada durante 2025 y 2026, luego de que el Ayuntamiento informara sobre el bloqueo de empresas señaladas por autoridades de Estados Unidos.

La funcionaria señaló que el primer Carnaval, realizado en 2025, fue presentado ante el Cabildo como un proyecto que no afectaría las finanzas municipales, por lo que inicialmente generó entusiasmo entre los regidores.

Sin embargo, aseguró que posteriormente se solicitaron ampliaciones que modificaron el esquema planteado, mientras que para el Carnaval de 2026 dijo haber votado en contra debido al gasto que representaría para las finanzas del Ayuntamiento.

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¿Cuánto se ha gastado en el Carnaval de Ensenada?

García Salgado afirmó que el gasto relacionado con el Carnaval supera los 20 millones de pesos y cuestionó que, aunque la celebración genera una derrama económica para empresarios, no representa ingresos directos para el Ayuntamiento.

Consideró que el gasto debe analizarse ante la situación financiera que enfrenta el municipio y aclaró que su postura no implica rechazar la celebración de una tradición de Ensenada, sino cuestionar los recursos públicos destinados al evento.

Hasta el momento no se han transparentado las cuentas de los carnavales de 2025 ni de 2026, así como tampoco las Fiestas Patrias, la presidenta municipal comentó públicamente que era una donación, sin embargo, el procedimiento para la donación no pasó por Cabildo”

Regidora señala falta de respuestas del Ayuntamiento

La regidora también cuestionó que, de acuerdo con su revisión, el procedimiento relacionado con la donación mencionada públicamente no fue presentado ante el Cabildo, por lo que consideró que no se habría cumplido con el proceso correspondiente para formalizarla.

García Salgado cuestionó además el papel del Cabildo durante la actual administración y sostuvo que los regidores representan a la ciudadanía, por lo que deberían contar con mayor participación en las decisiones municipales.

Yo tengo más de 40 oficios que he pedido de diferentes temas, incluyendo el Carnaval, en los que no se nos ha dado respuesta”,

Ayuntamiento anuncia controles a proveedores

Por su parte, el Gobierno Municipal de Ensenada informó que determinó bloquear nuevas contrataciones con las empresas recientemente señaladas por autoridades de Estados Unidos.

La medida también contempla impedir que sus socios, accionistas, beneficiarios finales o representantes legales participen como proveedores mediante otras sociedades.

El Ayuntamiento indicó que la Oficialía Mayor revisará el padrón municipal de proveedores y reforzará los controles para identificar a empresas y personas vinculadas con las compañías señaladas.

¿Qué dice el Ayuntamiento sobre los proveedores del Carnaval?

Respecto a los servicios contratados anteriormente para el Carnaval de Ensenada, el Gobierno Municipal aseguró que los proveedores presentaron declaraciones bajo protesta de decir verdad sobre la procedencia lícita de sus recursos y el cumplimiento de la legislación aplicable.

También señaló que las personas morales declararon que sus socios, accionistas y beneficiarios finales eran identificables y que sus aportaciones tenían origen lícito, además de comprometerse a entregar documentación adicional en caso de ser requerida.

El Ayuntamiento afirmó que continuará con la revisión de sus mecanismos de contratación para fortalecer los controles y verificar que los proveedores cumplan con la normatividad aplicable.