Buque Escuela Cuauhtémoc abre sus puertas en Ensenada; así puedes visitarlo gratis

Ciudadanos y turistas recorrieron el Buque Escuela Cuauhtémoc durante su visita a Ensenada. Foto: Cortesía

Ciudadanos y turistas recorrieron este miércoles el velero de la Armada de México en la Segunda Zona Naval; el buque permanecerá abierto al público este jueves 8 de octubre.

Ensenada BC.- Entre fotografías, videos y recorridos por sus instalaciones, ciudadanos de Ensenada y turistas aprovecharon este miércoles 7 de octubre para conocer de cerca el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc (BE-01), que abrió sus puertas al público en las instalaciones de la Segunda Zona Naval.

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas, los visitantes pudieron ingresar de manera gratuita a la embarcación, recorrer sus pasillos y conocer parte de las actividades que realiza su tripulación durante los viajes de instrucción.

Ciudadanos y turistas recorrieron el Buque Escuela Cuauhtémoc durante su visita a Ensenada. Foto: Cortesía

La visita también atrajo a personas que acudieron acompañadas de sus mascotas, mientras otros aprovecharon el recorrido para tomar fotografías y videos del interior del conocido buque escuela.

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¿Qué puedes conocer dentro del Buque Cuauhtémoc?

Montserrat Calleros, originaria de Mazatlán y estudiante de Ingeniería en Pesquerías, contó que desde hace tiempo tenía interés en conocer el buque, luego de haber visto fotografías, videos y reseñas sobre la embarcación.

Ciudadanos y turistas recorrieron el Buque Escuela Cuauhtémoc durante su visita a Ensenada. Foto: Cortesía

Desde que estoy estudiando mi carrera pensaba que algún día tenía que conocer el buque Cuauhtémoc, había visto videos, fotos y reseñas, pero ver físicamente el trabajo de toda la tripulación, ver cómo está compuesto y caminar sobre los pasillos es una experiencia asombrosa”

Olga Cecilia, residente de Ensenada, también acudió después de enterarse de la visita mediante redes sociales y destacó el trabajo que realizan los integrantes de la tripulación.

“Me enteré por las redes sociales y dije: tengo que venir a conocer este barco, me emociona mucho porque tengo un hijo que estudió para maquinista de barcos, mis respetos para todos los que están en el barco, todo el trabajo y las funciones que desempeñan, no cualquiera lo hace”, comentó.

Entre los visitantes estuvo Leonardo Beliz, originario de Chile y residente de Ensenada, quien acudió acompañado de su perro Papi Roy y recomendó a otras personas aprovechar la oportunidad para conocer la embarcación.

Ciudadanos y turistas recorrieron el Buque Escuela Cuauhtémoc durante su visita a Ensenada. Foto: Cortesía

¿Quiénes viajan a bordo del Cuauhtémoc?

Actualmente, a bordo del Buque Escuela Cuauhtémoc viajan 144 guardiamarinas de la Heroica Escuela Naval Militar, de los cuales 99 son hombres y 45 mujeres.

Durante el viaje de instrucción, los cadetes fortalecen su preparación mediante prácticas de navegación, maniobras marineras, liderazgo, trabajo en equipo y toma de decisiones en alta mar.

En su actual recorrido, el buque ha visitado Honolulu, Hawái; Seward, Alaska; Victoria, Canadá; San Francisco y San Diego, California, además de Ensenada, antes de regresar a su puerto en Acapulco, Guerrero.

¿Cuándo puedes visitar el Buque Cuauhtémoc en Ensenada?

El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc permanecerá abierto al público este jueves 8 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas, en las instalaciones de la Segunda Zona Naval.

Ciudadanos y turistas recorrieron el Buque Escuela Cuauhtémoc durante su visita a Ensenada. Foto: Cortesía

El acceso será gratuito y se recomienda acudir con vestimenta cómoda. Los menores de edad deberán estar acompañados por un adulto.

¿Cuánto ha recorrido el Buque Escuela Cuauhtémoc?

Desde su incorporación al servicio activo de la Armada de México, el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc ha realizado 43 cruceros de instrucción, visitado 234 puertos en 75 países y navegado más de 905 mil 641 millas náuticas.

Su presencia en Ensenada forma parte del actual viaje de instrucción, previo a su regreso a Acapulco, donde concluirá el recorrido de la tripulación.