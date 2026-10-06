Calor prolonga ciclo de la garrapata y suman 40 casos de rickettsiosis en Ensenada

El calor y las condiciones en los hogares pueden favorecer la proliferación de la garrapata café del perro en Ensenada. Foto: Cortesía

Las altas temperaturas han favorecido que continúe el ciclo biológico de la garrapata café del perro; autoridades sanitarias reportan 40 casos positivos y 14 defunciones en lo que va del año.

Ensenada BC.- Las condiciones de calor han permitido que el ciclo biológico de la garrapata café del perro continúe desarrollándose en Ensenada, donde hasta el momento se han registrado aproximadamente 40 casos positivos de rickettsiosis y 14 defunciones, informó Rubén Lucero Ocampo, jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada.

El funcionario señaló que los casos se han distribuido en diferentes colonias del municipio y que más de 230 casos han sido estudiados, por lo que llamó a la población a buscar atención médica de manera oportuna ante la aparición de los primeros síntomas.

Mucho tiene que ver la condición climática que ha permitido que el ciclo biológico de la garrapata se pueda seguir llevando a cabo”

Te puede interesar: Registra Baja California 60 defunciones por rickettsiosis; llaman a detectar síntomas a tiempo

¿Qué favorece la proliferación de la garrapata?

Además de las condiciones climáticas, Lucero Ocampo explicó que la acumulación de cacharros y la falta de cuidados adecuados de las mascotas pueden favorecer la proliferación de la garrapata café y dificultar las acciones para mantenerla bajo control.

Entre las principales zonas de riesgo identificadas se encuentran Rosas Magallón, Montemar, Popular 89, Villas del Prado II, Los Encinos, Mar de Ensenada, colonia Morelos y Lomitas Indeco.

En estos sectores se han colocado letreros para advertir a la población sobre la presencia de casos positivos y reforzar las medidas preventivas.

¿Cuáles son los síntomas de la rickettsiosis?

El jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud pidió a las familias no esperar a que los síntomas empeoren para acudir a una unidad médica.

Si una persona integrante de la familia presenta fiebre de 38 o 39 grados no duden en acudir a la clínica más cercana con la finalidad de que le detecten oportunamente y le den tratamiento”

La fiebre acompañada de dolor muscular, dolor articular, dolor de garganta, dolor abdominal o diarrea, así como la presencia de la garrapata café, son señales ante las cuales se debe buscar atención médica para iniciar el tratamiento de manera oportuna.

¿Cómo prevenir la rickettsiosis en Ensenada?

Lucero Ocampo recordó que la rickettsiosis es una enfermedad prevenible y que puede tratarse, por lo que exhortó a la población a mantener el saneamiento básico en las zonas consideradas de riesgo y cuidar adecuadamente a sus mascotas.

También recomendó llevar a los animales a esterilizar, aplicarles ectodesparasitación y aprovechar la vacuna antirrábica, como parte de las acciones para prevenir la proliferación del vector.