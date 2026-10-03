Cuestionan regidores pendientes y falta de resultados en segundo informe de Agatón

Durante el Segundo Informe de Gobierno de Ensenada, regidores expusieron distintos temas relacionados con las condiciones y necesidades del municipio. Foto: Cortesía

Ensenada, B.C.- Los pendientes en seguridad, servicios públicos, infraestructura, atención a las delegaciones y a las familias buscadoras fueron señalados por algunos regidores del 25 Ayuntamiento durante la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz.

Las críticas fueron planteadas por Ana Daniela García Salgado, regidora del PRI; Isaías Bertín Sandoval, del Partido del Trabajo, y Adrián García García, regidor del PAN, quienes pertenecen a partidos de oposición, así como por Michelle Denisse Maldonado Ceceña, de Fuerza por México, partido aliado de Morena.

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Seguridad y Bomberos

La regidora del PRI, Ana Daniela García Salgado, cuestionó que la entrega de 80 unidades fuera presentada nuevamente como un logro, al señalar que fueron adquiridas desde febrero de 2025 y que ya habían sido incluidas como resultado en el primer informe.

Es importante recordarle que esas unidades fueron adquiridas desde febrero de 2025 y ya había sido informado como logro de su primer informe”

García Salgado señaló que la ciudadanía merece conocer qué acciones nuevas se han realizado y cuáles han sido los resultados concretos obtenidos durante el segundo año de administración.

La regidora reconoció el trabajo de los policías municipales, pero afirmó que la seguridad pública continúa siendo uno de los principales reclamos sociales y una tarea permanente.

También cuestionó la falta de personal de Bomberos para atender a las comunidades alejadas, particularmente en San Vicente, donde, dijo, se ha esperado durante meses una respuesta.

Cuando una delegación como San Vicente espera durante meses una respuesta que no llega, no estamos hablando solamente de una carencia administrativa: estamos hablando de poner en riesgo la seguridad y la vida de las personas”

García Salgado agregó que San Vicente no es un caso aislado, pues otras delegaciones enfrentan problemas de infraestructura, servicios públicos, seguridad, caminos y atención institucional.

Familias buscadoras

Otro de los señalamientos correspondió a la atención de las familias buscadoras. García Salgado afirmó que recientemente madres buscadoras señalaron que llevan un año esperando ser atendidas.

La regidora pidió a la presidenta municipal abrir las puertas a estas familias, escucharlas y acompañarlas, al considerar que detrás de cada búsqueda existe una familia que merece respuestas y una autoridad que debe estar presente.

Falta de bacheo

El regidor del PAN, Adrián García García, criticó la falta de bacheo, las deficiencias en los servicios públicos y la ausencia de disciplina financiera en el Ayuntamiento. Propuso crear un Fondo Municipal Permanente para Bacheo, con recursos anuales destinados exclusivamente a reparar y mantener las vialidades.

Planteó que el fondo tenga reglas de operación, un padrón de obras y mecanismos de transparencia, para que el mantenimiento de las calles cuente con financiamiento permanente y no dependa de decisiones emergentes. También llamó a modernizar el sistema predial y facilitar el pago de recibos municipales en tiendas de conveniencia.

Cuestionó, además, los esquemas de arrendamiento de vehículos y señaló que el gasto en nómina limita la capacidad del Ayuntamiento para invertir en infraestructura y servicios.

García García sostuvo que la deuda municipal, el gasto concentrado en nómina y las necesidades de mantenimiento vial requieren decisiones claras de la administración y rendición de cuentas sobre cómo atender esos rezagos.

Rezagos y delegaciones

Por su parte, el regidor del Partido del Trabajo, Isaías Bertín Sandoval, señaló que Ensenada atraviesa una coyuntura compleja en materia administrativa y que las soluciones relacionadas con agua, movilidad, infraestructura, seguridad y turismo requieren coordinación entre los gobiernos estatal y federal.

Bertín Sandoval también se refirió al mercado municipal y señaló que, aunque continúa como un asunto pendiente, actualmente está planteado para buscar una solución.

Ensenada necesita resultados más visibles, y mayor capacidad en gestión para resolver lo cotidiano, calles, servicios, seguridad, agua, turismo, el desarrollo y la explotación de las delegaciones”

El regidor del PT también señaló la necesidad de atender las condiciones de las delegaciones, particularmente el Valle de Guadalupe, donde consideró necesario impulsar y proteger la zona.

Afirmó que visitantes llegan al Valle de Guadalupe y en ocasiones se van decepcionados por las condiciones que encuentran.

Estamos en ese tiempo de poder impulsar y proteger estas delegaciones que hace falta ponerlas en el mapa positivo, la gente viene y se va a veces decepcionada de cómo ve el Valle de Guadalupe, lo mira sucio y con desorden”

Servicios y trabajo en equipo

La regidora de Fuerza por México, Michelle Denisse Maldonado Ceceña, reconoció la importancia de las obras que impulsan el desarrollo económico, pero señaló que éste también debe reflejarse en la vida cotidiana de las familias.

Indicó que los servicios públicos eficientes, la atención en las colonias y las respuestas concretas a las gestiones deben ocupar el centro de las decisiones del Ayuntamiento.

Maldonado Ceceña afirmó que desde Fuerza por México se ha manifestado disposición para sumar esfuerzos, aunque consideró que esa voluntad no ha encontrado la apertura necesaria para construir un trabajo en equipo.

A dos años de gobierno es necesario hablar con claridad sobre lo que falta, reconocer los compromisos pendientes y explicar cómo se van a cumplir”

Presenta informe

Por su parte, la presidenta municipal Claudia Agatón Muñiz entregó al Cabildo de Ensenada su Segundo Informe de Gobierno, en el que presentó los principales resultados de la administración y avances del Plan Municipal de Desarrollo.

La primera edil destacó acciones en bienestar social, seguridad, servicios públicos, infraestructura, deporte, cultura, desarrollo económico y protección civil, además de una administración responsable de los recursos.

Agatón Muñiz afirmó que el informe permite reconocer avances y atender los retos pendientes para continuar transformando el municipio.