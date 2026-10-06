Control en redes sociales

La presidenta anunció ayer que el Gobierno federal presentará este jueves el decreto para establecer nuevas medidas contra la propagación de violencia, acoso y abuso sexual en plataformas digitales.

La presidenta anunció ayer que el Gobierno federal presentará este jueves el decreto para establecer nuevas medidas contra la propagación de violencia, acoso y abuso sexual en plataformas digitales. El tema abre un debate que va mucho más allá de un nuevo decreto.

El punto central será conocer hasta dónde llegará la regulación y, sobre todo, cómo se pretende hacer cumplir sin convertir la protección de los jóvenes en una restricción indebida de la libertad de expresión.

El Gobierno federal asegura que ya existe diálogo con las plataformas y especialistas. Habrá que esperar cuáles son las conclusiones de esas conversaciones y si serán dadas a conocer este jueves.

El anuncio se da luego de cuatro casos registrados en días pasados de ataques de jóvenes contra escuelas y maestros que fueron ventilados en redes sociales.

De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum Pardo, en estos casos las autoridades encontraron comunicación entre jóvenes a través de plataformas digitales.

El argumento oficial coloca a las redes sociales frente a una responsabilidad cada vez mayor, no solamente como espacios de comunicación, sino también como entornos donde pueden propagarse conductas violentas y contenidos que afectan particularmente a menores de edad.

Sheinbaum considera que las redes no deben convertirse en espacios de vinculación entre jóvenes “a través de la violencia”.

Será, pues, este jueves cuando se conozcan los detalles del anunciado decreto. A partir de ahí comenzará la verdadera discusión sobre cómo proteger a niñas, niños y adolescentes en internet sin abrir la puerta a controles que terminen afectando derechos que también deben preservarse.

ALGO ES ALGO

La senadora con licencia Andrea Chávez sí contenderá en 2027 por un cargo en Chihuahua, aunque no será por la Gubernatura. Ayer fue nombrada “Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” en Ciudad Juárez, en un acto encabezado por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, Citlalli Hernández, con quienes Chávez apareció en una fotografía.

La designación tiene todos los ingredientes de una jugada política cuidadosamente calculada. Morena habla de unidad, de sumar voluntades y de fortalecer al movimiento rumbo a 2027. Sin embargo, el contexto del nombramiento resulta inevitable: Chávez quedó en segundo lugar en la contienda interna por la candidatura a la Gubernatura de Chihuahua, mientras que Cruz Pérez Cuéllar fue el elegido.

Ahora, la senadora con licencia tendrá una nueva encomienda política precisamente en Ciudad Juárez, municipio que Pérez Cuéllar gobierna desde 2021.

El movimiento permite mantenerla activa en territorio y, al mismo tiempo, darle un espacio político propio de cara a la elección del próximo año.

Chávez, por su parte, ha optado por un discurso de disciplina partidista, aunque sin ocultar sus diferencias respecto a la decisión tomada.

Su mensaje de que seguirá trabajando “en el territorio” y con las bases deja claro que su proyecto político no termina con la definición de la candidatura estatal.

La paradoja está en el propio discurso de unidad: para evitar una fractura, Morena parece haber encontrado una fórmula que permite mantener a Chávez dentro de la operación política sin desplazarla del escenario.

Ahora habrá que observar si esta nueva etapa realmente consigue cerrar las diferencias internas o si, por el contrario, Ciudad Juárez se convierte en uno de los principales escenarios de la disputa política morenista en Chihuahua rumbo a 2027.