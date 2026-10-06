Carga fiscal de patrones y empleados

En ocasiones anteriores hemos comentado sobre la enorme responsabilidad que cargan patrones y trabajadores al generarse un empleo.

En ocasiones anteriores hemos comentado sobre la enorme responsabilidad que cargan patrones y trabajadores al generarse un empleo.

A continuación, hacemos una reseña de los impuestos, contribuciones y demás aporLula taciones y pagos.

1. ISR. El impuesto sobre la renta consiste en el pago que debe realizar cualquier empleado al SAT con motivo de su ingreso; este impuesto es retenido y enterado por los empleadores al SAT y puede llegar hasta el 40% del salario del colaborador.

2. APORTACIONES AL IMSS. Tanto el empleador como empleado aportan determinados porcentajes o cantidades al IMSS, para cubrir enfermedades, hospitalizaciones, atención medica y retiro, dichas aportaciones pueden alcanzar hasta el 15% del salario del empleado considerando la actividad de la empresa y accidentes de trabajo.

3. APORTACIONES AL INFONAVIT. Esta carga fiscal corresponde únicamente al empleador y resulta un 5% del salario de sus colaboradores.

4. IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA. el estado cobra impuestos por generar empleos, con una taza de 4.5% sobre el salario del empleado. La tasa mas alta del país.

5. SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Esta cantidad varia de manera progresiva año con año y resulta una cantidad aproximada al 3% del salario del empleado. Estas cantidades se incrementarán anualmente.

6. PAGO DE PRESTACIONES. El empleador adicionalmente al salario cubre a sus empleados vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y PTU.

Comentario: sin duda la carga fiscal por generar empleos formales en México es altísima; tasas de impuestos y contribuciones con servicios públicos muy alejados a los de Dinamarca.