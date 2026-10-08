USS Abraham Lincoln regresa a San Diego tras despliegue récord de 322 días

El USS Abraham Lincoln regresó a San Diego después de un despliegue de 322 días en Medio Oriente. Foto: Ana Gómez

El portaaviones de la Armada de Estados Unidos volvió a su base en North Island después de casi 11 meses desplegado en Medio Oriente; familias y visitantes acudieron a la bahía para recibirlo.

San Diego, CA.- El USS Abraham Lincoln (CVN-72) regresó este jueves a la bahía de San Diego después de completar un despliegue de 322 días, considerado récord, y casi 11 meses de operaciones en Medio Oriente.

El portaaviones de la clase Nimitz volvió a su base de operaciones en la Estación Aérea Naval North Island, donde familiares y visitantes se reunieron para presenciar su llegada.

“Acaban de regresar de un despliegue muy largo y estamos muy orgullosos, fueron 11 meses, se fueron en noviembre del año pasado”, dijo Melanie Stone, madre de Matthew Stone, ingeniero nuclear del portaaviones, quien lleva aproximadamente cinco años en la Marina de Estados Unidos.

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Familias esperan el regreso del USS Lincoln

Para las familias de los integrantes de la tripulación, el retorno del portaaviones representó el final de meses de espera.

Es un gran alivio, pero también hay mucho orgullo, mirando el sacrificio que todos nuestros hijos e hijas, maridos y esposas han hecho, y todas sus familias, es un gran sacrificio para todos”

Familias y visitantes se concentraron este jueves en distintos puntos de la bahía de San Diego. Algunos acudieron con banderas y otros vistieron los colores rojo, blanco y azul para recibir al buque durante su regreso.

USS Lincoln pasó 265 días consecutivos en alta mar

La duración del despliegue llamó la atención a nivel nacional debido a los reportes sobre una supuesta falta de alimentos y otros suministros durante la misión, derivada de la extensión del operativo.

De acuerdo con la información proporcionada, el USS Abraham Lincoln permaneció 265 días consecutivos en alta mar durante el despliegue relacionado con las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán.

El portaaviones cumplió sus funciones en Medio Oriente como parte del Grupo de Ataque de Portaaviones 3, del que fungió como buque insignia durante la operación Furia Épica, según autoridades estadounidenses.

Con su regreso a San Diego, el USS Abraham Lincoln concluyó uno de los despliegues más prolongados de su historia, mientras familiares y miembros de la comunidad recibieron a la tripulación en la bahía.