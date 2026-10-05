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“Las empresas no deben poner en riesgo a los niños”: San Diego estrena unidad de protección al consumidor

La Oficina del Asesor Jurídico del Condado de San Diego presentó acciones legales contra Roblox Corporation, AppLovin y Polymaker; las autoridades buscan frenar prácticas comerciales ilícitas, la exposición de menores en apps y el material para armas de fuego no rastreables.

“Las empresas no deben poner en riesgo a los niños”: San Diego estrena unidad de protección al consumidor

la nueva división fortalece la labor de protección al consumidor del condado al responsabilizar a las empresas por prácticas comerciales ilícitas y busca garantizar un mercado justo para los residentes del condado de San Diego. Foto: Cortesía

San Diego, California. - Con una nueva división de equidad al consumidor y protección pública, que fue revelada este lunes, se busca proteger a los niños, las familias y la seguridad pública en el condado de San Diego.

Según las autoridades, la nueva división fortalece la labor de protección al consumidor del condado al responsabilizar a las empresas por prácticas comerciales ilícitas, así como responde con rapidez a las amenazas emergentes y busca garantizar un mercado justo y transparente para los residentes del condado de San Diego.

La división que forma parte de la Oficina del Asesor Jurídico del Condado, ya está tomando medidas, con tres demandas de gran impacto en curso.

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Presentan demandas contra tres empresas

Las personas deberían poder confiar en los productos que compran, las aplicaciones que usan sus hijos y las empresas con las que trata”

—  Terra Lawson-Remer, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado.

Las demandas presentadas fueron contra AppLovin, Roblox Corporation, y Polymaker, ésta última por supuestamente comercializar sus productos para la fabricación de armas de fuego imposibles de rastrear, conocidas como armas fantasma, por ser un fabricante de filamentos para impresión 3D.

Las familias ya están pasando apuros económicos debido al alto costo de vida, no deberían tener que pagar también las consecuencias cuando las empresas las engañan, hacen mal uso de su información o ponen en riesgo a sus hijos, creamos este equipo para defender a los residentes de San Diego y asegurarnos de que las grandes empresas cumplan las mismas reglas que todos los demás”

—  Lawson-Remer.

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