Ya puedes reservar la novelización de Death Stranding

La reputación de Death Stranding se ha disparado tras su lanzamiento para PC, con ventas y recepción de fans increíblemente altas. Ahora, parece que la novelización oficial de Death Stranding finalmente recibirá una traducción al inglés según Amazon.

Como se mencionó anteriormente, Death Stranding tuvo una recepción increíble en PC. El juego pudo encontrar una audiencia completamente nueva que elogió muchos aspectos del juego que fueron revisados debido a la nueva plataforma. Como tal, el juego se ha estado vendiendo mucho más de lo que se vendió inicialmente mientras era un título exclusivo de PS4. Gracias a esta recepción más positiva, se podrían abrir muchas vías nuevas para el creador del juego, Hideo Kojima, y la IP de Death Stranding en su conjunto.

Ha habido rumores de que Sony no estaba contento con las ventas de Death Stranding. Si bien es posible que el lanzamiento para PC del juego no esté cambiando esa postura hipotética, seguro que está haciendo algo bueno para Kojima y Death Stranding IP. Para aquellos que no lo sepan, Death Stranding recibió una novelización oficial en Japón que no había sido traducida oficialmente para el público occidental. Sin embargo, parece que un usuario de Reddit muy perspicaz descubrió una página de Amazon para una traducción oficial al inglés del Volumen Uno de la novelización.

El volumen uno de la novela aparentemente tiene 304 páginas, por lo que los fanáticos tendrán mucho material para leer en los que lance el 3 de noviembre de 2020, tanto en Kindle como en rústica. Desafortunadamente, por el momento parece que las versiones de tapa dura no estarán disponibles para su compra. Aun así, esta novelización es solo una buena noticia para los fanáticos occidentales de Death Stranding y Kojima Productions. Ahora, hay muchas más posibilidades de que las burlas de Kojima sobre Death Stranding 2 puedan tener aún más peso. Sin embargo, cuando los fanáticos pudieron ver eso es una incógnita.

Kojima se burló de la novelización de Death Stranding en su Instagram en febrero de este año. Los fanáticos occidentales han tenido que esperar bastante para obtener una traducción oficial al inglés, pero afortunadamente la espera no fue tan larga como podría haber sido, ya que muchas otras propiedades japonesas se han traducido mucho más lentamente, si es que lo hicieron. Los fanáticos pueden esperar el lanzamiento en inglés de la novela de Death Stranding a finales de este otoño.