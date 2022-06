Xbox: Los juegos gratuitos de julio para Games with Gold

Cuatro juegos más están listos para los suscriptores de Xbox Live Gold y Game Pass en julio, los cuales estan pensados para llegar a la mayor cantidad de público.

Los juegos que estarán disponibles en julio son Torchlight, el rastreador de mazmorras hack-and-slash que tiene11 años; Thrillville: Off the Rails, un simulador de parque de diversiones aún más antiguo para consolas y dos rompecabezas oscuros para Xbox One, indica Unocero.

Torchlight salió anteriormente en Xbox Live Games with Gold en julio de 2019. Beasts of Maravilla Island y Relicta están disponibles para One y se pueden reproducir en Series X; Thrillville: Off the Rails y Torchlight son juegos de Xbox 360, jugables tanto en Xbox One como en Xbox Series X con compatibilidad con versiones anteriores.

Aquí están los juegos y sus fechas de disponibilidad:

Beasts of Maravilla Island: disponible del 1 al 31 de julio

Relicta: Disponible del 16 de julio al 15 de agosto

Thrillville: Off the Rails: disponible del 1 al 15 de julio

Torchlight: disponible del 16 al 31 de julio.

Además de estos juegos, los suscriptores aún pueden obtener dos de los juegos gratuitos de junio que son: Raskulls para Xbox 360 y Aven Colony para Xbox One, hasta el jueves 30 de junio.

Game Pass tambien renueva catalago para Xbox

Microsoft afirmó hace poco la última ola de títulos de Game Pass para consola, PC y Cloud Gaming.

Shadowrun Trilogy y Total War: Three Kingdoms se agregaron al servicio el 21 de junio, seguidos de FIFA 22 y Naraka: Bladepoint el 23 de junio. Far Cry 5 llegará a Game Pass el 1 de julio.

Los siguientes títulos dejarán Game Pass el 30 de junio: FIFA 20, Jurassic World Evolution, Last Stop y MotoGP 20.