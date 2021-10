Whatsapp dejará de funcionar en estos celulares en noviembre

CIUDAD DE MÉXICO.- La compañía de mensajería instantánea, Whatsapp, informó que para noviembre 53 modelos de teléfonos celulares ya no recibirán actualizaciones de la aplicación, por lo que los equipos quedarían completamente obsoletos para esta red social.



Estas actualizaciones son completamente normales para el buen funcionamiento de la aplicación, pero suelen afectar a equipos que si bien no tienen mucho tiempo de haber sido lanzados al mercado, sus características ya no son compatibles con estas mejoras.

Debido a estas actualizaciones cada vez son más los teléfonos móviles en los que Whatsapp deja de funcionar.

Te puede interesar: Instagram notificará a sus usuarios cuando la plataforma se caiga

¿En qué sistemas operativos dejará de funcionar Whatsapp?

Según la compañía propiedad de Mark Zuckerberg los sistemas operativos donde ya no funcionará Whatsapp serán:

Android 4.1

ios 10

KaiOS 2.5.1

De igual forma cualquier celular que cuente con un sistema operativo más antiguo a los antes mencionados tampoco podrá usar la aplicación.

¿Qué modelos de celulares dejarán de ser compatibles con Whatsapp?

A continuación te mostramos la lista completa de los teléfonos que quedarán inservibles para la aplicación.

Huawei

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

iPhone

iPhone 6

iPhone 6S plus

iPhone SE

LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 II

Optimus L5 Dual

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Best L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q

Te puede interesar: ¿Por qué se sigue cayendo internet?

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy SII

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Ace 2

Sony

Xperia Miro

Xperia Neo L

Xperia Arc S

ZTE

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Otros modelos