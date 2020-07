WhatsApp: ahora podrás silenciar chats y grupos para siempre

Gestionar las conversaciones en WhatsApp puede convertirse en una labor tediosa cuando te encuentras en una gran cantidad de grupos en donde nos metieron a la fuerza o por compromiso.

Si te encuentras en grupos grandes es muy probable que utilices la opción de silenciar para dejar de recibir notificaciones. Sin embargo, esta opción tiene algunas limitaciones de 8 horas, 1 semana y hasta 1 año.

Silenciar grupos o chats para siempre será una realidad

Según revela WABetaInfo, WhatsApp ha estado trabajando en una nueva función con base en el feedback de los usuarios, por lo que ahora ya no podrás silenciar los chats o grupos por un año, pues esta opción será reemplazada por la opción “para siempre”, es decir, si seleccionas esta nueva opción los chats quedarán silenciados de forma automática hasta que decidas quitar el silencio.

Es importante mencionar que no se trata de un rumor, sino de una función que incluso ya está disponible en la versión beta para Android correspondiente al número 2.20.197.3.

En nuestro caso todavía no es posible ver la opción de silenciar chats por 1 año, y es que WABetaInfo no revela si es una función que poco a poco irá apareciendo porque será activada desde el servidor, o si es una de esas funciones “escondidas” que ya se pueden encontrar en una versión pero que no aparecen sino hasta después.

Los usuarios que no cuentan con la versión beta tendrán que esperar la actualización para empezar a utilizar esta nueva característica.