WhatsApp Web: La solución para gestionar tus mensajes desde el escritorio

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas, permitiendo a los usuarios enviar no solo mensajes de texto, sino también una gran variedad de contenido multimedia como fotos, videos, gifs y stickers tanto a familiares y amigos como a compañeros de trabajo.

Para aquellos que pasan mucho tiempo frente a una computadora de escritorio o laptop, contar con la aplicación en su dispositivo resulta práctico, evitando tener que tomar el teléfono constantemente para responder mensajes.

Afortunadamente, WhatsApp ofrece WhatsApp Web, un servicio que permite leer y responder mensajes directamente desde el escritorio.

¿Cómo utilizar WhatsApp Web sin un teléfono celular?

Existen dos métodos para hacerlo: el primero implica descargar la versión de escritorio de WhatsApp Web en tu computadora, mientras que el segundo consiste en acceder al sitio oficial.

Sigue estos pasos:

1. Accede a la aplicación de WhatsApp en tu teléfono móvil.

2. Haz clic en los tres puntos ubicados en la esquina superior.

3. Selecciona la pestaña "Dispositivos vinculados".

4. Escanea el código QR que se muestra en la pantalla.

5. Una vez escaneado el código, se iniciará una sesión de WhatsApp Web que te permitirá acceder al servicio.

Anteriormente, la conexión a WhatsApp Web dependía del teléfono móvil, pero con la llegada del modo multidispositivo, ahora es posible utilizarlo incluso si el teléfono está apagado o sin conexión.

¿Cómo usar WhatsApp Web en una tablet?

El proceso para iniciar sesión en WhatsApp Web en una tablet es similar al de una PC. La única diferencia es que es posible que el navegador esté configurado para la versión móvil, pero se puede cambiar fácilmente.

Sigue estos pasos:

1. Abre tu navegador habitual en tu tablet y activa el modo de escritorio.

2. Luego, realiza el mismo proceso mencionado anteriormente escaneando el código QR generado por WhatsApp Web en tu móvil.

Realizando este sencillo ajuste, indicamos al navegador que estamos utilizando una computadora, lo que nos permite utilizar WhatsApp Web en la tablet como si fuera una PC.

Sin embargo, debes tener en cuenta que esta versión no está optimizada para tablet y la interfaz puede no ser tan perfecta como en una computadora de escritorio.