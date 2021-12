WhatsApp: Si un usuario está en línea no se lo mostrará a desconocidos

Con el objetivo de cuidar la privacidad de sus usuarios, WhatsApp ocultará el estado en línea y la última hora de conexión a los desconocidos, es decir, aquellas personas que no estén registradas en los contactos del teléfono celular.

Se trata de una característica de seguridad que dará más protección a los usuarios, pues no mostrará la hora que se inició sesión en las cuentas de WhatsApp a los números con los que no existan conversaciones previas.

La app de mensajería explicó que su nueva característica de seguridad hará más confiable el uso entre los usuarios, al protegerlos de las aplicaciones de terceros no autorizadas y de números de desconocidos.

Si la persona no tiene su número en sus contactos o no se ha enviado un mensaje entre ustedes, la última vez que estuvo en línea ya no será visible”, explicó WhatsApp.

Con esta nueva característica, el estado en línea y la hora de la última conexión solo estará visible para los contactos que el usuario tenga registrado en su dispositivo móvil y no para los desconocidos.

“Esto no cambiará nada entre tú y tus amigos, familia y negocios que conozcas y con los que hayas intercambiado mensajes antes”, precisó WhatsApp a través de su soporte técnico.

A principios de este mes, la compañía informó que daría una mayor privacidad a los usuarios con los mensajes temporales, mismos que se activan de forma predeterminada en todos los chats nuevos.

“Cuando esta función está activada, todos los chats individuales nuevos que tú o que otra persona creen estarán configurados para desaparecer al cabo de la duración que elijas”, indicó WhatsApp en su blog oficial.

Si un usuario activa los mensajes de WhatsApp temporales, en sus chats se informará sobre dicha configuración, para dejar claro que la elección aplica a todas las conversaciones y "no es algo personal con nadie"