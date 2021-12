Instagram Playback: Así puedes publicar tus mejores momentos del 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- Al igual que el Spotify Wrapped 2021 y YouTube Music Recap 2021 que mostraban tu música más escuchada o representativa de este 2021, Instagram también activó una función similar para sus usuarios.

Se trata del Instagram Playback en donde los usuarios podrán ver las historias que marcaron su 2021 y compartirla con sus seguidores.

Si bien esta opción les apareció a muchas personas con solo entrar a la app, otros solo pueden usarla después de ver las de sus contactos.

Te puede interesar: El mejor juego del año 2021, según The Game Awards

¿Qué es ‘Instagram Playback’?

El portal Todo digital indicó que es un recopilatorio personalizado con las mejores historias publicadas por cada usuario a lo largo del 2021 como lo hace Facebook.

La función también recordó al YouTube Rewind que muestra los mejores momentos de videos que fueron publicados a lo largo del año en la plataforma, sin embargo, este año se canceló por tiempo indefinido.

Por su parte, Instagram te ofrecerá una selección con tus mejores historias para que las republiques e invites a otras personas a verlas.

En caso de que alguna de las historias mostradas no te gusten, no te preocupes, podrás modificarla y personalizarlas para que elimines las que no te gustaron y agregues las que quieras que aparezcan.

Te puede interesar: WhatsApp lanza función para enviar criptomonedas directamente en el chat

Arma tu Instagram Playback cuanto antes

Si quieres armas tu Instagram Playback deberás hacerlo cuanto antes, pues Meta anunció que esta función solo estará disponible por tiempo limitado hasta que termine el año.

Si esta función no te aparece, no te desesperes, Instagram lo activará pronto para que todos sus usuarios puedan recordar sus mejores momentos en la app este 2021.