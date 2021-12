El mejor juego del año 2021, según The Game Awards

CIUDAD DE MÉXICO.-Este 9 de diciembre se llevaron a cabo los Game Awards 2021, uno de los eventos más importantes en cuestión de videojuegos. Aquí se escogen a los mejores juegos del año en diferentes categorías y también se nombra al juego del año.

Los nominados al juego del año fueron: It Takes Two, Deathloop, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Una dimensión aparte, Metroid Dread y Resident Evil 8: Village. Todos los juegos nominados son increíbles títulos que alcanzaron gran renombre a lo largo del año, sin embargo, el ganador indiscutible fue: It Takes Two.

It Takes Two, es una aventura cooperativa de Hazelight Studios, creadores de otros grandes títulos enfocados al juego en multijugador, como A Way Out, título que también se llevó varias nominaciones en los Game Awards 2018.

Ideal para jugar en pareja o con un amigo

Una historia profunda, a la vez divertida, jugabilidad dinámica, un apartado gráfico y sonoro extraordinarios, es lo que te espera si pruebas It Takes Two, un juego ideal para jugarlo con tu pareja o un amigo, incluso si no suelen jugar videojuegos.

Cabe mencionar, que el juego está disponible para todos los usuarios de Xbox que cuentan con una membresía a Xbox Game Pass Ultimate, un servicio de renta de videojuegos que te ofrece un enorme catálogo de videojuegos por 299 pesos al mes, por lo que no necesitas gastar mucho para disfrutar de este asombroso título.